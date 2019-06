V načrtu je še približno 40 postajališč za avtodome. Skupno bi jih mrežo postajališč tako sestavljalo 200. Foto: Slovenske železnice

Projekt gradnje mreže postajališč za avtodome je kot nosilka leta 2014 začela dolenjska Občina Mirna, do danes pa je v okviru projekta v 90 občinah po državi nastalo že več kot 160 postajališč. Koordinatorka projekta Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji Petra Krnc Laznik je ob današnjem srečanju predstavnikov občin projektnih partneric na Mirni za STA povedala, da gre za postajališča, kjer se "avtodomarji" lahko ustavijo.

Gre lahko za parkirišča oz. za utrjene prostore, kjer ob postanku avtodomov možna oskrba z vodo in elektriko, drugje so to postajališča z vso potrebno opremo, ponekod pa celo tovrstni kampi, je pojasnila.

Na posebnih parkirnih prostorih je možna oskrba z vodo in elektriko. Foto: Radio Koper

Glede načrtov omenjene mreže je dodala, da želijo, da bi lokalne skupnosti oz. projektne partnerice, ki so že zagotovile potrebno infrastrukturo za postanek, začele dejavneje oblikovati lastno turistično ponudbo oz. to prilagajati potrebam in željam popotnikom z avtodomi. "Da bi jih zadržale, jim ponudile edinstvena doživetja in lepe spomine," je dejala.

Pri omenjeni mreži predvidevajo, da bi lahko v Sloveniji uredili še približno 40 postajališč za avtodome in s temi pri tovrstni ponudbi dosegli skupno število 200. Sicer pa pri lokalnih skupnostih pogrešajo željo po tovrstni skupni promociji.

Popotniki z avtodomi, ki obiščejo Slovenijo, so po njenih besedah z dozdajšnjo tovrstno infrastrukturo zadovoljni. Na sejmih v tujini tudi opažajo, da njihovo zanimanje za obisk in postanek v Sloveniji raste, prepoznavnost Slovenije pa se krepi tudi v tem pogledu, je še ocenila Krnc Laznikova.

Postajališče v vsako občino

Vodja projekta mreže postajališč za avtodome in mirnski župan Dušan Skerbiš je povedal, da omenjena mreža vsako leto priredi letno srečanje predstavnikov občin projektnih partneric, na katerem se dogovorijo o nadaljevanju projekta, o predstavitvah v domovini in tujini ter da predstavijo določene premike na omenjenem področju.

Namen projekta je sicer skupna promocija občin, "da lokalne skupnosti zagotovijo prostor, kjer se bo avtodomar lahko ustavil" oz. da se tudi z zasebnimi ponudniki dogovorijo o sodelovanju. "V Sloveniji je 212 občin in vsaka lokalna skupnost bi lahko imela vsaj en prostor, kjer bi bili avtodomarji dobrodošli in kjer bi nekaj doživeli," je opozoril Skerbiš in še povzel, da bi s tem v Sloveniji dobili tudi 212 zanimivih turističnih ciljev.