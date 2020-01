Novost so v Bovcu sprejeli z navdušenjem. Foto: Radio Koper/web

Za projektom stoji podjetje Aviofun, ki upravlja Letališče Bovec. Napovedali so povezavo manjših letališč po Sloveniji z bovškim.

Prvi organizirani letalski prevoz smučarjev na smučišče Kanin-Sella Nevea so že opravili 2. januarja z domačega letališča prevoznika Aviofun v Libeličah. Kot so zapisali na spletni strani Občine Bovec, je polet z drugega konca Slovenije trajal le 35 minut.

"To je res velika prednost Bovca. Ker verjamemo v uspešnost projekta, bomo v kratkem pripeljali še eno udobno večje letalo s 15 sedeži in posebnim prostorom za smučarsko opremo," je ob prvem organiziranem prevozu smučarjev iz Libelič v Bovec napovedal direktor Aviofuna Damijan Cehner. Dodal je, da v kratkem pričakujejo ustrezno licenco za opravljanje tržnih poletov za prevoz potnikov.

"Želimo ponuditi nekaj novega tako prebivalcem Bovca kot obiskovalcem doline Soče, zato bomo prevoze z manjšimi letali opravljali tudi v poletnem času," je še dejal Cehner.

"Posebna ponudba"

Nad novostjo, ki bo kaninsko smučišče in občino še bolj približala svetu, je navdušen tudi župan Valter Mlekuž. "Ko bo Letališče Bovec celostno urejeno, bo Bovec in Bovško v evropskem prostoru prav gotovo izstopal s posebno, tudi v tem primeru celoletno ponudbo," je dejal. Občina je sicer lastnica bovškega letališča.

Na smučišče Kanin so med 31. decembrom in 2. januarjem s krožnokabinsko žičnico prepeljali nekaj več kot 3.000 potnikov. Pridružili so se jim tudi številni, ki so na slovensko stran prismučali z italijanske strani smučišča.