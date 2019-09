Festival Stare trte je vinski, kulinarični in kulturni poklon najstarejši trti na svetu, obenem pa predstavlja obiskovalcem bogato vinogradniško in vinarsko tradicijo mesta in regije. Foto: Dejan Bulut

Festival Stare trte se bo začel v petek s predstavitvijo štajerske kulinarike na stojnicah na Grajskem trgu in Trgu svobode ter sklenil 22. septembra s 33. svečano trgatvijo Stare trte.

Letošnja ključna ugotovitev je tudi nepoznavalcem vidna že na pravi pogled. Najstarejša trta je malce pretiravala z radodarnostjo pridelka. Ne samo to. Količina grozdja ni le že na pogled nadpovprečna, pač pa je – tako čez palec – obogatena še s tisto količinsko razliko, ki je ob lanski trgatvi manjkala do povprečja. Glede na obilje bi jo moral z odstranitvijo dela grozdja razbremeniti že takoj po cvetenju, a se za ta poseg nisem odločil. Naj se pokaže v ne tako pogosto videni bujnosti in bahavem poznopoletnem razkošju s polnim bremenom pridelka grozdja. Stane Kocutar, skrbnik Stare trte

V vmesnih dneh med drugim prinaša 35. splavarski krst, 20. praznik ekoloških kmetij, vodene vinske sprehode, pohode in kolesarske izlete po okoliških gričih ter predstavitev lokalnih vin na Poštni ulici. Letošnja novost je prireditev Okusi najstarejše trte, na kateri bo chef David Vračko pripravil jedi iz listov Stare trte.

"Cilj je bil povezati kar največ akterjev v mestu in destinaciji, kar nam je vsekakor uspelo, saj Festival Stare trte letos združuje 28 organizatorjev, tako tistih, ki nagovarjajo lokalno prebivalstvo, kot tudi tiste, katerih ponudba je namenjena predvsem obiskovalcem mesta," je na današnji novinarski konferenci v Hiši Stare trte povedala vodja prireditev Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Mojca Juhart.

Medtem ko je festival prejšnja leta trajal do martinovanja 11. novembra, se bo letos končal že s trgatvijo. Kot je dejala direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje Doris Urbančič Windisch, so na podlagi preteklih izkušenj ugotovili, da je za obiskovalce bolje, če je dogajanje bolj zgoščeno, kar posledično pomeni, da traja manj dni.

Največje enodnevno javno martinovanje v Sloveniji, ko se v Mariboru zbere tudi 20.000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, bo letos ločen dogodek, a po ustaljenem času in programu.

Na trgatvi Stare trte bo po besedah podžupanje Mestne občine Maribor Alenke Iskra prisotnih več tujih delegacij iz krajev, kjer rastejo potomke Stare trte. "To je dokaz, da ima Stara trta svoj pomen v Evropi in širše," je prepričana.

Prvi grozd bo letos odrezal predstavnik z Mariborom pobratenega nemškega mesta Marburg, celoten letošnji pridelek pa bo najverjetneje mnogo večji od običajnih 35 kilogramov grozdja. "Količina grozdja ni že na pogled nadpovprečna, pač pa je obogatena še s tisto količinsko razliko, ki je ob lanski trgatvi manjkala do povprečja," je pojasnil mestni viničar Kocutar.

"Glede na obilje bi jo moral z odstranitvijo dela grozdja razbremeniti že takoj po cvetenju, a se za ta poseg nisem odločil. Naj se pokaže v ne tako pogosto videni bujnosti in bahavem poznopoletnem razkošju s polnim bremenom pridelka grozdja," je dodal.

Posledično bo verjetno nekoliko slabša kakovost vina. "Stopnja sladkorja bo glede na količino nekoliko manjša kot običajno," je povedal Kocutar.

Stara trta je bila posajena ob koncu srednjega veka, ko so Maribor oblegali Turki. Žametovka oz. modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 400 let vpisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta sveta, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga ustekleničijo v stekleničke umetnika Oskarja Kogoja in ga uporabljajo za protokolarno darilo.