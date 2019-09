Za živahno dogajanje pred Hišo Stare trte na mariborskem Lentu so poskrbeli bogat kulturno-etnografski program z glasbenim gostom Zoranom Predinom ter ponudniki odličnega štajerskega vina in kulinarike. Foto: Zavod za turizem Maribor

Svečana trgatev Stare trte je vrhunec Festivala Stare trte in eden najpomembnejših vinsko-kulinaričnih dogodkov v Sloveniji. Hkrati je trgatev edinstven protokolarni dogodek v čast najstarejši trti sveta, na katerega Mestna občina Maribor povabi pomembne goste iz Slovenije in tujine.

Mariborski župan Saša Arsenovič je na prireditvi poudaril, "da je Stara trta eden največjih mariborskih ponosov, ki odpira vrata sodelovanja in povezovanja v številna mesta po svetu", in izrazil željo, "da trdoživost in vztrajnost 400-letne trte navdihne tudi vse Mariborčane pri nadaljevanju dobrih in snovanju novih zgodb mesta".

Ob 50. obletnici pobratenja mest je prvi grozd na trgatvi odrezal župan nemškega Marburga Wieland Stötzel, dogodka pa so se udeležile še delegacije iz pobratenih mest Greenwich (Združeno kraljestvo), Pétange (Luksemburg), Gradec (Avstrija), Osijek (Hrvaška), Kraljevo (Srbija), Pueblo (Kolorado, ZDA) in Harkov (Ukrajina).

Stara trta je letos bogato obrodila. Foto: Zavod za turizem Maribor

Najstarejša trta na svetu je letos obrodila nadpovprečno, celo rekordno količino pridelka, kar 107 kg. Že nekaj dni pred trgatvijo je skrbnik Stare trte in mestni viničar Stane Kocutar napovedal obilno letino: "Količina grozdja ni le že na pogled nadpovprečna, pač pa je – tako čez palec – obogatena še s tisto količinsko razliko, ki je ob lanski trgatvi manjkala do povprečja. Glede na obilje bi jo moral z odstranitvijo dela grozdja razbremeniti že takoj po cvetenju, a se za ta poseg nisem odločil. Naj se pokaže v ne tako pogosto videni bujnosti in bahavem poznopoletnem razkošju s polnim bremenom pridelka grozdja."

Kulturno-etnografska prireditev je tradicionalno potekala v družbi vinskih kraljic Maribora, okoliških krajev in Slovenije, vinskih vitezov ter malečniških bračev. Glasbeno kuliso je ustvaril glasbeni gost Zoran Predin, v počastitev praznovanja 100. obletnice Slovenskega narodnega gledališča Maribor je nastopila tudi akordeonistka Mateja Kožuh. Prireditev so popestrili še Akademska folklorna skupina Študent in Mala pihalna godba Neuvirtovi Štajerci. Obrežje reke Drave so napolnile stojnice ponudnikov štajerskega vina in kulinarike.

Foto: Zavod za turizem Maribor

Da Mariboru in širši destinaciji pripada mesto na evropskem, če ne tudi svetovnem zemljevidu vinskih destinacij, je ob tej priložnosti poudarila direktorica Zavoda za turizem Maribor - Pohorje, Doris Urbančič Windisch: "Poslanstvo vseh, ki skrbimo za podobo, prepoznavnost in razvoj mesta Maribor, je nadaljevanje zgodbe in poti življenjske energije najstarejše trte sveta, ki nas bo brez dvoma popeljala do cilja, to je destinacija odličnosti, butičnosti in trajnostnega razvoja. Zato turistične ponudnike spodbujamo in podpiramo pri ustvarjanju inovativnih vinsko-kulinaričnih produktov oz. edinstvenih doživetij, kot jih priporoča Slovenska turistična organizacija."

Trgatev Stare trte je sklepno dejanje vsakoletnega Festivala Stare trte, festivala vina, kulinarike in kulture v Mariboru in okolici. Naslednja velika vinsko-kulinarično in kulturno-zabavno obarvana prireditev v štajerski prestolnici bo martinovanje v Mariboru, največje martinovanje v Sloveniji, ki bo 11. novembra na Trgu Leona Štuklja.