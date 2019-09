Tripadvisor se utaplja v ponarejenih ocenah

Tripadvisor pravi, da "zelo agresivno" umika takšne ocene

London - MMC RTV SLO, STA

Foto: Reuters

Tripadvisor ostaja neuspešen v boju proti ponarejenim ocenam, kaže študija britanske potrošniške organizacije Which?. Pri potovalni platformi so se že odzvali z besedami, da so zavezani točnosti informacij.