Do slapa Kozjak vodi lepo urejena pešpot, ki se začne v Kobaridu pri mostu, imenovanem tudi Napoleonov most, prečka večjo senožet, na koncu te pa pri kamnitem mostu iz leta 1895 blizu sotočja Kozjaka in Soče, pridete do prvega slapa, poimenovanega Mali Kozjak. Foto: BoBo

Vstopnina za odrasle bo štiri evre, za otroke od sedmega leta dva evra, za dijake, študente in upokojence tri evre, za družine pa deset evrov, poroča Radio Slovenija.

Župan Marko Matajurc je pojasnil, da so se za uvedbo nadomestila odločili, da bi bolje zavarovali ta naravni biser in več vlagali v infrastrukturo ob njem.

Potok Kozjak s slapovi je sicer zaščitena naravna vrednota. Leži nedaleč od Kobarida (dobre pol ure hoda) in je posebno priljubljen v vročih poletnih dneh, saj ga obdajajo strme stene, ki zadržujejo hlad, piše na spletni strani Dolina Soče.

Do slapa vodi urejena sprehajalna pot, ki jo ponekod dopolnjujejo leseni mostički in končna terasa, iz katere se odstira pogled proti skalnemu amfiteatru z zelenim tolmunom in belim pramenom vode.

Potok Kozjak, ki izvira v več povirnih krakih visoko pod Krnčico (2142 m), teče skozi več korit in pada v šestih slapovih, od katerih sta le dva dostopna za obiskovalce: poleg Velikega Kozjaka (slap Kozjak), še nekoliko nižji, osem metrov visok slap Mali Kozjak.