Uspeh življenja: 10-letnica preplezala slovito skalo El Capitan

Skupaj z njo sta plezala oče in družinski prijatelj

MMC RTV SLO, Reuters

Selah in Mike Schneiter v steni El Capitana. Foto: Reuters

Desetletni Američanki je uspelo, kar ni uspelo mnogim starejšim (in bolj izurjenim) - preplezala je slovito steno El Capitan v narodnem parku Yosemite, in to po sloviti smeri, imenovani Nose.