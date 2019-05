Obnovljeni prostori, v katerih je zrasel hostel Gabronka. Foto: Facebook/Hostel Gabronka

Na slovesnosti so predstavili mladinski hostel, ki ponuja 20 ležišč, z infrastrukturo v bližini pa omogoča različne dejavnosti.

Zgradba tik ob občinski stavbi je iz leta 1887 in je bila včasih v lasti Gabronovih. Pred desetimi leti je bila predvidena celo za rušenje, a jo je občina Bistrica ob Sotli v preteklih letih obnovila. Župan Franjo Debelak je dejal: "Ni bilo tako preprosto. Leta 2010 bi jo že rušili in je bila kar trnova pot, ampak zdaj jo imamo in sem vesel."

V objektu so uredili hostel Gabronka, ki so ga uradno predali mladim v upravljanje. Predsednica mladinskega društva BoS Jana Tavčar je dejala: "Zelo veseli smo, da smo prevzeli nov hostel. Upamo, da bo prišlo čim več ljudi v naš kraj in s tem se bo povečala prepoznavnost našega kraja. Poskusno je bilo nekaj prenočitev in so bili zelo zadovoljni."

Občina je pritegnila 180.000 evropskih sredstev za celovito prenovo objekta in dodala že okoli 15.000 lastnih sredstev za opremo, prav tako bo nekaj časa krila stroške. Mladi so v zadnjem letu s prostovoljnim delom hostel uredili in opremili. Zakoniti zastopnik društva Andrej Černelč je dodal: "Verjamemo, da sooblikujemo zdaj ta kraj. Ne gre samo za nekaj postelj, ampak za vsebine, ki jih bomo pripeljali, ljudi, ki jih bomo vabili, kaj bodi oni obiskali pri nas. V vsem kraju in širše in kaj bodo oni sem prinesli in tu pustili."

Lani so v mladinskem društvu pridobili tudi evropska sredstva za ureditev okolice hostla, v projektu "čudežni vrt" skupina šestih mladih načrtuje in ureja okolico hostla, ki bo namenjena tako obiskovalcem Bistrice ob Sotli kot tudi domačinom.