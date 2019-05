Nova ponudba za območje ponuja odlične priložnosti za turizem in rekreacijo, hkrati pa dopolnjuje tudi podobno ponudbo na madžarski strani. Foto: BoBo

Zidanice je v posebno mrežo povezal Zavod za turizem in razvoj Lendava, pri tem pa so prevzeli tudi administrativne naloge, servis gostov in trženje. Lastniki kleti morajo zgolj te in njihovo notranjo opremo vzdrževati, k projektu pa se lahko ponudniki še vedno tudi priključijo.

Državna sekretarka gospodarskega ministrstva Eva Štravs Podlogar je ob otvoritvi razložila, da je to pridobitev za celotno Slovenijo in ne zgolj za Pomurje. Hkrati je pohvalila Lendavčane, da pomembno soustvarjajo slovenski turizem, kar dokazuje tudi nagrada Slovenske turistične organizacije sejalec.

Pri razpršenem hotelu gre za eno izmed pomembnih zgodb pri skupnem soustvarjanju slovenskega turizma, ki ga je sprejela tudi vlada - in sicer čez šest milijonov obiskovalcev in 15 tisoč nočitev ter predvsem Slovenja kot zelena, aktivna, zdrava dežela za petzvezdnična doživetja. "Vsekakor lahko zagotovim, da to, kar imate tukaj, je eno od petzvezdičnih doživetij," je dodala Štravs Podlogarjeva.

Po besedah direktorja zavoda za turizem in razvoj Lendava Romea Varge so turisti že pokazali zanimanje za novo ponudbo, ki po njegovih besedah ponuja odlične priložnosti za turizem in rekreacijo, hkrati pa dopolnjuje podobno ponudbo na madžarski strani.

Projekt vinorodnemu območju prinaša nove nočitvene zmogljivosti, ki bodo lastnikom zidanic prinesle dodaten zaslužek, gostje z drugačnimi turističnimi zahtevami pa bodo z večjo zunajpenzionsko porabo dohodek prinašali tudi ponudnikom aktivnega in kulturnega turizma, velnesa ter gostinstva.