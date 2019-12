Decembra v Ljubljani zares ne bo primanjkovalo zabavnega in zanimivega programa. Foto: BoBo/Borut Živulović

Dogajanje za najmlajše je odprl mimohod sv. Miklavža z njegovim spremstvom, ki je tudi letos potekal na predvečer praznovanja praznika tega svetnika. Najmlajšim je namenjena tudi pravljična Križevniška ulica, kjer vsak dan do 22. decembra potekajo ustvarjalne otroške delavnice, predstave in drugi brezplačni dogodki.

Tudi v paviljonu na Kongresnem trgu lahko otroci vsak dan med 16. in 19. uro ustvarjajo čarobne izdelke. Delavnice ob petkih, sobotah in nedeljah popestrijo še pravljične gledališke predstave. Tudi tam bodo zanimive vsebine za najmlajše, ki jih organizira Pionirski dom, na voljo vse do 22. decembra.

Otroci pa ne bodo le spremljali predstav, ampak bodo v njih tudi nastopali, saj bodo od ponedeljka, 16. decembra, do srede, 18. decembra, potekali nastopi otroških pevskih zborov ljubljanskih osnovnih šol.

Dogajanje za najmlajše bo okronal sprevod Dedka Mraza, ki se bo v zadnjem tednu letošnjega leta v prestolnico odpravil izpod Triglava.

Ana Mraz, festival uličnega gledališča, vsako leto očara mimoidoče. Foto: BoBo

Praznično ulično gledališče

Tudi letos bo mimoidoče zabavalo ulično gledališče Ana Mraz, ki se bo na ljubljanski Špici predstavilo z nastopi klovnov, žonglerjev, artistov in cirkusantov. Ogledali si jih boste lahko od 26. do 30. decembra ob 17. uri.

Žonglerji in klovni bodo pospremili tudi Ledeno kraljico, kraljico vseh pravljičnih bitij. Svojo pravljico bo po mestu širila še 15. in 22. decembra med 17. in 19. uro. Navzoče vseh starosti bodo očarali njeni spremljevalci z žonglerskimi, čarovniškimi in akrobatskimi točkami.

Decembrski program na Kongresnem trgu 26. 12. ob 20:30 Janez Bončina - Benč, Željko Joksimović

27. 12. ob 20:30 Lea Sirk, Vlado Kreslin

28. 12. ob 20:00 KiNG FOO, Tony Cetinski

29. 12. ob 20:30 Buržuazija, San Di Ego, Parni Valjak

30. 12. ob 20:00 Slavko Ivančič, Klapa Rišpet

31. 12. ob 21.00 Kingstoni, Luka Basi

1. 1. 2020 ob 20:00 Cherry Wine – Tribute to Amy Winehouse

Glasbeni december

Glasbeni program v Ljubljani se začenja na Novem trgu v soboto, 14. decembra, s koncertom Eve Boto. Tam se bodo vsak dan do 28. decembra vrstili koncerti, ki se bodo vedno začenjali ob 19. uri.

V torek, 24. decembra, bo ob 17. uri pred mestno hišo tradicionalen božični koncert, ki vsako leto pričara posebno vzdušje v srcu praznično okrašene Ljubljane. Obiskovalci bodo prisluhnili gospelu in božičnim pesmim. Nastopali bodo: Maja Keuc – Amaya in sedemčlanska vokalna skupina Soul Out.

Med nastopajočimi na Kongresnem trgu bosta tudi Slavko Ivančič in Lea Sirk. Foto: David Lotrič Banović

Tudi na Kongresnem trgu bomo lahko prisluhnili odličnim koncertom, med katerimi bodo nastopi Janeza Bončine – Benča, Lee Sirk, Vlada Kreslina, Tonija Cetinskega, skupine Parni Valjak in Slavka Ivančiča.

Na glasbenem odru na Pogačarjevem trgu bo vsak dan do 5. januarja potekal glasbeni program narodno-zabavne glasbe. Od 25. decembra do 30. decembra pa bo na voljo poseben glasbeni program, kjer se bodo ob 17. uri zvrstili slovenski glasbeniki popularne in narodno-zabavne glasbe.

Najbolj veselo bo seveda na silvestrski večer, takrat si bodo obiskovalci Ljubljane lahko izbrali glasbeni program, ki bo najbolj ustrezal njihovemu okusu. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Kingstoni in Luka Basi, na Trgu francoske revolucije bodo igrali Omega Sun, Alo!Stari, Srd in Niet, na Mestnem trgu Špičikuc Orchestra in Neisha, na Pogačarjevem trgu pa bodo za zabavo poskrbeli ansambel Ceglar ter Fredi Miler in Come Back Band.