Škocjanske jame je lani obiskalo 190.000 ljudi. Foto: Borut Lozej

Začetek uradnega turizma v Škocjanskih jamah s skupno 6200 metrov jamskih rovov povezujejo z letnico 1819, ko je bila odprta vpisna knjiga. Vanjo so se vpisali v tistih časih številni pomembni gostje, med njimi kronska princesa nadvojvodinja Štefanija, žena prestolonaslednika princa Rudolfa.

Škocjanske jame so vključene tudi na Unescov seznam svetovne dedičine. Foto: Borut Lozej

Prva turistična pot je bila speljana iz Betanje v Veliko dolino do nekdanje Hlevnjače, ki so jo kasneje preimenovali v Tominčevo jamo. Ta je bila poimenovana po okrajnem glavarju Mateju Tomincu, ki se je nad jamo tako navdušil, da je leta 1823 dal zgraditi omenjeno pot, zato ga priznavajo za pionirja turizma v Škocjanskih jamah.

Nadaljevanje raziskovanj jam, izgradnja kompleksne jamske infrastrukture, obsežne raziskave in vpis na Unescov seznam svetovne dediščine so Škocjanske jame postavili na svetovni zemljevid veličastnih podzemnih naravnih pojavov. Obisk se od tedaj ves čas povečuje in je lani dosegel številko 190.000, skupno pa naj bi Škocjanske jame obiskalo že okrog štiri milijone turistov.

Današnji slovesnosti s kulturnim programom in turističnim ogledom jam se pridružujeta tudi Jamarska zveza Slovenije, ki letos praznuje 130-letnico delovanja, ter Jamarska reševalna služba, ustanovljena pred 60 leti.