Štrekna, kot je poimenovana, velja za eno najbolje infrastrukurno urejenih kolesarskih poti v Sloveniji. Ni pa še v celoti končana, manjkajoče dele zato povezujejo s Štrekna busom.

Ta s sedmimi postajami povezuje Velenje in avstrijski Labot, kjer se ob kopalnem jezeru odpirajo številne možnosti za kolesarjenje na obeh straneh meje.

"Mi smo kolesa naložili v Dravogradu in se podali v Avstrijo. Prvič po skoraj 30 letih se lahko čez mejo spet zapeljemo z javnim potniškim prometom, po zaslugi evropskega projekta Transborders."

S pomočjo avtobusa lahko kolesarji premostijo nevarne cestne odseke in s tem olajšajo pot komu, ki je nekoliko manj pripravljen.

Mi smo se po Dravski kolesarski poti, kjer so letos našteli že več kot 10.500 kolesarjev, zapeljali nazaj proti Štrekni in ob poti uživali v lepi naravi in bogati zgodovini.

Ena najlepših kolesarskih poti

Štrekna priča o življenju izpred 50 let, ko so Dravsko in Mislinjsko dolino še povezovali tiri. To je nekdanji železniški most v Slovenj Gradcu.

Vodi do srednjeveškega mestnega jedra, kjer si lahko kolesarji ogledajo kakšen muzej, se odpočijejo in okrepčajo. Nato se pot spet poda med zeleno naravo. Pogled lahko spočijemo na poljih, pašnikih in kulturni dediščini. Ali pa se poigramo na igralih in poligonih.

"Kolesarska pot Štrekna je ena izmed infrastrukturno najlepše urejenih kolesarskih poti v Sloveniji. Ob poti so urejeni pitniki, prostori z urbano opremo in druga postajališča. Ob poti je nasajeno tudi sadno drevje, ki mimoidočim ponuja prigrizke. Tako turistom kot številnim domačinom," razlaga Aleš Rupreht iz Regionalne razvojne agencije za Koroško.

24 kilometrov dolga dobro označena Štrekna se zdaj konča v Srednjem Doliču, do koder nas pot pelje čez obnovljene tunele in viadukte nekdanje železnice. Čez štiri leta naj bi bila kolesarska pot zgrajena tudi skozi Hudo luknjo vse do Velenja.

Investicija je ocenjena na 10 milijonov evrov, prinesla pa bo 10 kilometrov varne kolesarske poti, ki bo zagotovo ena najbolj slikovitih v Sloveniji. Tako bo zaključena tudi celotna trasa nekdanje železnice med Velenjem in Dravogradom, ki jo danes domiselno povezuje Štrekna bus.