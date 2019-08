Za obiskovalce Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka (TNP) so od 11. do 25. avgusta ob koncih tedna in prazniku organizirali brezplačen avtobusni prevoz v dolino Vrata. Priložnost je izkoristilo 2.894 potnikov, ki so se zavedali prednosti javnega prevoza, so danes sporočili iz TNP-ja.

Foto: MMC RTV SLO

Ob dveh koncih tedna so tako v Vrata pripeljali dobrih dva tisoč ljudi ali povedano drugače – pred Vrati so zadržali tisoč vozil, a kljub temu je bilo na lep sončen dan v dolini tudi 2.000 avtomobilov, je za Televizijo Slovenija poročala Marjeta Klemenc.

A tudi na prav nič prijazen dan za izlet ali gorsko turo so bila parkirna mesta ob 12-kilometrski poti zasedena.

Na Gorenjskem dober turistični obisk

Promet za zdaj lahko ne umirjajo

Ceste v Vrata ni mogoče kar zapreti, saj gre za državno cesto. Čeprav promet, ki ga zaznavajo, pod vprašaj postavlja varnost udeležencev, posledično pa umira narava, lahko tega v alpsko dolino le umirjajo, ozaveščajo ljudi in jim dajo možnost javnega prevoza.

Kot so poudarili v TNP-ju, so planinci in obiskovalci narave organizirane prevoze prepoznali kot prednost, saj omogočajo varnejši, mirnejši in brezskrben obisk. "Osrednji namen organiziranih prevozov je bil prepoznati prednosti umirjanja prometa, ki obiskovalcem omogoča lepše doživljanje in ima manj negativnih vplivov na naravo," so pojasnili.

Prekategorizacija ceste je predpogoj

A da bi režim umirjanja prometa zares zaživel, da bi v dolino spustili le toliko vozil, kot je parkirnih mest – okoli 350 –, pa mora roko ponuditi tudi država. Cesto bi morali iz državne prekategorizirati v lokalno.

Takrat bi občina lahko makadam zamenjala za asfalt, uredila parkirišča in posledično cesto – če bo treba – tudi zaprla za promet.