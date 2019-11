Vinarji in vinogradniki danes praznujejo, saj je martinovo v vseh vinorodnih okoljih pomemben praznik, ko se mošt spremeni v vino. Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Martinovanje se je v Mariboru že tradicionalno začelo s himno Stari trti.

Ko so vinogradniki v skupni sod vlili vsak svoj liter mošta, je nastalo vino.

"Svečano oznanjam, da od tega trenutka v mestu Maribor mošta več ni in je samo še mlado vino. Na zdravje vsem," je povedal župan Mestne občine Maribor, Saša Arsenovič. Začetnik martinovanja v Mariboru, Jože Protner, je dodal: "Vesel sem, da ugotavljam, da peljemo to tradicijo dobro naprej, in tako naj ostane."

Martinovanje v Maribor zvabilo več tisoč obiskovalcev

V štajersko prestolnico so prišli tudi od drugod, vsi obiskovalci pa so uživali v bogati ponudbi štajerskih vin, za popestritev so poskrbele glasbene in folklorne skupine.

Organizatorji so dogodek obogatili s prihodom vinskih kraljic, trgačev in folkloristov ter predstavnikov vinskih redov in bratovščin, ki so obhodile mestno jedro. Vrhunec dogajanja pa je bil krst mošta ob 14.00, ko je slovenska vinska kraljica Meta Frangež mošt simbolično spremenila v vino.

Z martinovanja so se lahko obiskovalci z mestnimi avtobusi varno odpravili domov. Kuponček za brezplačno vožnjo so dobili na vseh stojnicah na prizorišču dogajanja.

Foto: BoBo/Miloš Vujinović Foto: BoBo/Miloš Vujinović Foto: BoBo/Miloš Vujinović Foto: BoBo/Miloš Vujinović

Dogajanje ob martinovem pomeni simboličen zaključek vinogradnikovega truda v vinogradu in je namenjeno predstavitvi vinogradnikov, vinarjev ter njihovega mošta in mladih vin. Za vse, ki živijo izključno od grozdja in vina, je to največji praznik.