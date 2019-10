Elizabeta in Filip med sprehodom po vrtu svojega malteškega domovanja leta 1950. V vili je par preživljal čas večinoma sam, za njuna otroka, Charlesa (1948) in Anne (1950), so medtem skrbele varuške v Angliji. Foto: AP

Kraljica Elizabeta II. je v vili Guardamangia po več mesecev skupaj živela med letoma 1949 in 1951, ko je bil njen mož, princ Filip, sicer častnik v kraljevi mornarici, nameščen na Malti. Elizabeta je obdobje, ki sta ga s Filipom preživela na Malti v preteklosti pogosto opisovala kot najlepši čas svojega življenja, "ko je lahko živela normalno". Po ocenah nekaterih poznavalcev kraljičinega življenja je bil ravno v tej vili spočet tudi bodoči britanski kralj, kraljičin prvorojenec Charles.

Vilo, ki so jo zgradili leta 1900, je najprej najel Filipov stric po materini strani, lord Louis Mountbatten, sicer tudi njegov varuh (po njem je Filip, ki je bil rojen kot grški in danski princ, prevzel tudi angleški priimek, ki je, mimogrede, zgolj prevod izvirno nemškega Battenberg), pozneje pa jo je prepustil mlademu kraljevskemu paru. Med letoma 1949 in 1951 je Elizabeta na otoku preživela po vseč mesecev skupaj, a se je idila končala, ko je morala po smrti očeta Alberta oz. kralja Jurija VI. prevzeti britansko krono.

Vila danes klavrno propada. Foto: Reuters

Vila kot turistična atrakcija

Malteški premier Joseph Muscat je prepričan, da bi vila lahko postala zelo priljubljena turistična atrakcija. A predtem jo morajo obnoviti, saj jo je že močno načel zob časa. Obnovo bo financirala malteška vlada, koliko bo stala, pa še ni jasno.

Pogodbo za nakup vile je malteška vlada podpisala v ponedeljek, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Koliko so zanjo odšteli, Muscat ni razkril, znano pa je, da je bila vila naprodaj od začetka leta za 5,9 milijona evrov.

Kraljica Elizabeta II. je med obiskom Malte leta 2015 dejala, da je vila "zdaj videti žalostno". V njej je sicer šest spalnic, tri kopalnice, velika dvorana in številni drugi dnevni prostori, ki imajo izhod na velik, skupen vrt.