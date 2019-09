Otok slovi po naravnih lepotah. Foto: Google Maps

"Vidite tisto belo kolonialno vilo tam zgoraj?" pokaže nekdanji ribič Giorgio Aniello proti vili na vrhu pečine z razgledom na Tirensko morje. "Tam je imel markiz Casati Stampa razkošne spolne zabave."

Aniello je redni obiskovalec Zannoneja in vodi turiste s čolnom do tega otočka v otočju Pontine ob zahodni italijanski obali. Največja atrakcija, poleg naravnih lepot, je njegova temačna, pikantna preteklost, ki se večinoma vrti okoli markiza in njegove soproge, nekdanje igralke Anne Fallarino.

"Bil je opolzek mož, voajer, ki je rad opazoval in fotografiral svojo ženo, kako seksa z drugimi, mlajšimi moškimi," razlaga za CNN-ovo ekipo Aniello, ki nadvse rad pripoveduje tovrstne zgodbice med navigiranjem med morskimi pečinami in starimi kamnitimi ribogojnicami jegulj. "Potem pa se je nekega dne trojčkov naveličal, ustrelil ljubimca in se ubil."

Markiz s svojo soprogo, nekdanjo igralko Anno Fallarino. Foto: Wikimedia

Kratkočasenje z mladeniči

V 60. letih je bil Zannone skrivna dopustniška lokacija, ki so jo bogati in spolno avanturistični aristokratski pari najemali od države. "Plemiči so šli lovit, Fallarinova pa se je kratkočasila z golim kopanjem v starih rimljanskih bazenčkih in seksom na plaži z drugimi moškimi."

Ker je otok tako izoliran, je bil popolna lokacija za zabave v maskah, ki so vrhunec doživele v orgijah, ki so spominjale na prizore iz filma Široko zaprte oči Stanleyja Kubricka.

Ob koncih tedna se je ob otoku zasidralo na desetine jaht in gliserjev grofov, baronov, grofic, zvezdnikov in milijarderjev. Gostje in gostitelja so v tem času popili ogromno alkohola in med zadnjimi vzdrževalnimi deli so oblasti našle zakopane na kupe razbitih steklenic.

Pogled na svetilnik. Foto: Google Maps

Če gre verjeti govoricam, je imela vila tudi "skrito zrcalno sobo", v kateri si lahko orgije opazoval. "Vila je bila najbolj vroča lokacija za bogate in slavne," se spominja nekdanji oskrbnik Salvatore Pagano. "Noro je bilo."

Spomini še živijo

Prebivalci bližnjega otoka Ponza, od koder danes potekajo vodeni ogledi, se še vedno spominjajo škandaloznega para. "Vsi smo vedeli, kaj se dogaja tam," pravi turistični vodič Riccardo Peci. "Reklo se mu je "otok spolnih zabav", a takrat tega nihče ni izrekel na glas. To je bila javna skrivnost."

Potem pa so stvari ušle izpod nadzora. Erotične igrice so se leta 1970 končale krvavo, ko se je Anna v enega od svojih postavnih ljubimcev zaljubila. V navalu ljubosumja je njen soprog oba ubil, nato pa si na podstrešju njunega stanovanja v Rimu pognal kroglo v glavo.

Italijanski tabloidi so nemudoma objavili odlomke markizovega tajnega "dnevnika v zelenem žametu", v katerem je podrobno opisal soprogine spolne dogodivščine. A najbolj vroča najdba je bilo 1.500 nespodobnih fotografij, zaklenjenih v njegovem predalniku.

Na otoku zgolj ovce

Danes na Zannoneju ni ničesar, niti ene kavarne ne. Samo svetilnik in od sonca obledela, dotrajana vila s stebriščem in teraso z razgledom na morje. Vila je bila zgrajena v 30. letih in je prehajala iz rok ene plemiške družine v druge. Italijanska aristrokarcija je od nekdaj uporabljala otok, poln muflonov in divjih ovac, kot zasebno lovišče. Ovce, edini prebivalci Zannoneja, ki se pasejo na vrhu strmih pečin, so danes zaščitena vrsta.

Vila je težko dostopna. Foto: Google Maps

Za obiskovalce je pohod do markizove vile na najvišji točki otoka precej težek. Vila je zgrajena na temeljih porušenega srednjeveškega samostana z majceno kapelo. Zannone je nenavadna mešanica svetega in bogokletnega.

"Vila je bila zgrajena na črno," razlaga Peci. "Kako bi sicer kdo uradno dovolil gradnjo na arheološkem najdišču? Zannone je iz kraja meditacije, tišine in molitev postal otok greha in škandalov."

Ko so se dekadentne noči aristrokratskega para enkrat končale, so graščino zaprli, otok pa je prešel pod državo. Danes je Zannone priljubljena, čeravno ne obljudena destinacija za turiste, ki se lahko kopajo v tistih morskih bazenčkih, kot se je Fallarinova. Lahko tudi s čolna odplavate do zasebne kamnite plaže pod vilo, na kateri se je tako pogosto ljubila igralka.

A edini, ki lahko – pa še to le občasno – danes na otoku prespijo, so ekipe biologov, znanstvenikov in ornitologov, ki si na njem postavijo šotore. Ko sonce zaide, se turisti vrnejo na ladje, Zannone pa postane ponovno prepovedani otok, ovit v tančico skrivnosti, sklene CNN.