V preteklih dneh je na gori zapadlo 60 centimetrov suhega snega na meter podlage, včeraj so imeli bovški žičničarji polne roke dela z urejanjem smučišča, tako da so danes proge pripravljene.

Obratovali bodo do nedelje, 5. maja, napovedujejo pa še dva dogodka v soboto, Elan bo predstavil smuči za naslednjo sezono, na progi Graben pa bodo pripravili tradicionalni veleslalom za pokal Bovca. Na italijanski strani Kanina so s sezono zaključili 25. aprila, na slovenski strani gore pa vsaj za prvomajske praznike obljubljajo lepo vreme in odlično smuko.

Ob Krvavcu je Kanin edino slovensko smučišče, ki najbolj zagretim smučarjem še nudi smuko.