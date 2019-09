Življenje v bruseljski četrti Molenbeek

Foto: Reuters

Gostitelj oziroma greeter je lahko vsak, ki želi svoj domači kraj približati obiskovalcem in je to pripravljen početi prostovoljno, brez plačila. Prvo društvo gostiteljev je bilo ustanovljeno pred 27 leti v New Yorku, z leti pa so nastala številna podobna društva v skoraj 40 državah po svetu.

Ena od prostovoljnih gostiteljic je tudi upokojenka Francoise, ki turiste in vse, ki bi radi bolje spoznali njeno četrt, vodi po ulicah Molenbeeka, predela Bruslja, ki se ga še vedno drži slab sloves zaradi muslimanskih skrajnežev, ki so izvedli teroristične napade v Parizu pred 4 leti. "Lepo je deliti to, kar ti je všeč, z drugimi ljudmi," je dejala Francoise, ki skupine obiskovalcev po ulicah Molenbeeka z navdušenjem vodi že pet let.

T.i. greeterji so domačini, ki obiskovalce zastonj - dovoljena ni niti napitnina - popeljejo skozi svoje domače okolje. Foto: Reuters

Po mnenju vodičke so predsodki do Molenbeeka in njegovih prebivalcev neupravičeni. "Niso bili le oni od tod. In vsi muslimani tu ne razmišljajo tako. V težkem položaju so. Drugi mislijo, da so muslimani enotna skupnost, a oni se s tem ne strinjajo," je dejala Francoise, ki je ena od 115 bruseljskih prostovoljnih vodičev. Nekateri vodijo turiste vsak teden, drugi morda le enkrat ali dvakrat letno, glede na čas, ki si ga vzamejo.

"Lepo je. Presenečena sem nad vsemi temi mestnimi vrtovi. Toliko jih je. Zelo barviti so. Lepo je bilo poslušati o zgodovini mesta, njegovem razvoju in tukajšnjem vzdušju," je za Televizijo Slovenija povedala ena od turistk, ki jo je Francoise popeljala po najbolj skritih kotičkih četrti.

Po ogledu še na pivo

"Polovica vodnikov je moških in polovica žensk. Različno stari so, med njimi so tudi mladi in upokojenci," je o prostovoljnih gostiteljih povedala Philippine Nicaise z bruseljskega zavoda za turizem ter dodala, da so vodiči pravi strokovnjaki.

V Bruslju vodijo skupine z največ 6 ljudmi, običajen sprehod pa traja približno 2 uri. "Po ogledu navadno skupaj popijejo pivo. Razpoloženje je zelo prijateljsko," je še povedala Philippine. Greeterji v Bruslju lahko vodijo v 11 različnih jezikih, letno pa poskrbijo za okrog 700 sprehodov in tako v skrivnosti mesta popeljejo približno 2000 ljudi.