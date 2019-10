To, da je pesem Ledena stara več kot dve desetletji, saj se članom skupine Siddharta ni zdela primerna za objavo vse do zdaj, vemo. Za MMC-jev Mikser pa je pevec skupine Tomi Meglič razkril, da je bila pesem prvotno napisana v angleščini z naslovom Paladina, "ampak besedilo je isto, v slovenščino je prevedeno skoraj dobesedno, ima isti pomen".

Dejstvo, da je bila Ledena po vsem tem času odlašanj z objavo med poslušalci tako dobro sprejeta, enigmatični pevec vidi v tem, "da verjetno še vedno nosi tisto malo zakopane energije najstništva ali pa vsaj preloma naših dvajsetih let, le da smo jo malo modernizirali."

Tomi vs. Grega: Siddharta - Ledena

Skupina, ki je nastala leta 1995 v postavi Tomi Meglič, Boštjan Meglič, Primož Benko, Tomaž O. Rous, Primož Majerič (zamenja ga Jani Hace) in saksofonist Cene Resnik (skupino zapusti), si je vedno trmasto upala več in s tem premikala meje; od razprodanega danes nesrečno propadlega Plečnikovega stadiona Bežigrad, Arene Stožice in peturnega maratona v Tivoliju, do najhitreje prodane zgoščenke v zgodovini Slovenije Nord (2002) in tehnično dovršenih videospotov, ki so presegali svoj čas: Platina, Napoj in Ring (vsi v režiji Testtube). Ne pozabimo na ovitek angleške različice albuma Rh - pakiranega v krvno vrečko (Saša Dornik, Veto Group), ki je bil razprodan v nekaj urah. Grenak priokus verjetno ostajal le pri tako želenem preboju na tuji trg.

Prav tako pa so bile karte za koncert ob 20. obletnici od izida njihovega prvenca Id, ki bosta 24. in 25. oktobra v Cvetličarni v Ljubljani, razprodane brez kakršnega koli oglaševanje, in to že nekaj dni prej. Za tolažilno poslušanje tako ostane vinilna plošča Id, ki bo izdana za to priložnost ...

"Če sem čisto iskren, ko smo se začeli malo bolj resno ukvarjati s tem bendom, je bila moja želja in želja vseh, ki so bili tisti trenutek zraven, da bi bili končno en band, ki lahko pride na oder v supergah, v kavbojkah, v volnenem puloverju, tako da se posluša glasba, ne pa, da se gleda. Na koncu pa je nedolgo zatem izpadlo, da imam jaz lakirane nohte, namazane oči in imamo neke blazno napredne videospote in ljudi, ki skrbijo za to, kako bomo na teh pojavnostih oblečeni," prizna Tomi.

Tomi vs. Grega: Big Foot Mama - Nisem več s tabo

Nekoliko bolj ležerno so v svet rock'n'rolla pred skoraj 30 leti vstopili Grega Skočir, Miha Guštin – Gušti (zamenja ga Zoran Čalić - Zoki), Alen Steržaj, Jože Habula in Daniel Gregorič. "Meni je bilo bistvo, da smo šli na izlet, odigral oziroma, še prej kaj spili, odigrali, potem še kaj spil, in potem prišli domov. S časom, mogoče ravno takrat, ko je Gušti šel, in se nam je pridružil Zoki, smo začeli končno malo razmišljati o tem, da mora biti odigramo, da mora to malo izgledati," pa pove vokalist Big Foot Mame Grega Skočir.

Skupina, ki se je leta 1990 okronala z nastopom na šolskem koncertu na Gimnaziji Šentvid, je bila devet let kasneje (v enakem obdobju, ko je imela Siddharta enega prvih koncertov na isti gimnaziji v Ljubljani na šentviškem Krstu) razglašena za najboljši slovenski rock band. 23. junija 1999 prvič napolnijo ljubljanske Križanke, leto kasneje pade Hala Tivoli.

Tomi vs. Grega: Siddharta - Pot v X

Zagotovo pa je bil prelomni nastop leta 2005 na Gospodarskem razstavišču ob 15. obletnici skupine, na kateri so se jim pridružili številni gostje, ki so igrali njihove pesmi, pravo evforijo pa je povzročil Ansambel Lojzeta Slaka z narodnozabavno verzijo pesmi Nekaj sladkega, ki jo uvrsti celo na svoj album; za tisti čas nekoliko preroška poteza skupine, saj je že nekaj let kasneje sledil grenak zaton slovenske urbane glasbe.

Pot v ID na Valu 202 Andrej Karoli je v podcastih Zgodbe pripravil ozadje nastanka in snemanja prvenca skupine Siddharta albuma Id, o katerem sta spregovorila tudi dva nekdanja člana skupine in njihov producent.

Pet let kasneje skupina osvoji še eno utrdbo, ob praznovanju 25-obletnice kot prvi slovenski rock band razprodajo Areno Stožice, v katero se vračajo naslednje leto 3. oktobra, ko bodo upihnili 30 svečk.

Od časov, ko so BFM-ji nosili nazaj obrnjene kape, hokejske drese in dolge usnjene plašče do snemanja zadnjega albuma Plameni v raju (2018, producent Žare Pak) v legendarnem berlinskem studiu Wong, v katerem so snemali tudi David Bowie, Lou Reed in Iggy Pop, se je skupina spremenila, pa ne le zaradi odhoda Guštija, kot bi pomislil kdo.

"Odraščanje skupine se najbolj čuti na besedilih, to lahko potrdim za nas. Tudi sam proces ustvarjanja plošče se je spremenil. Včasih je bilo tisto: 'Ah, sej bomo pol, pa boš nasnel, pa ne boš nasnel.' Mi zadnjih 10 let snemamo bolj ali manj v živo, to se pravi, da gremo vsi naenkrat v to zgodbo. Hodimo snemat na kratko, za 10 ali 14 dni se zapremo v studio in to posnamemo. Zvok je morda malo drugačen, vse ostalo pa je (…) če bi delali kaj drugače, bi malo te pristnosti, te iskrenosti izgubljali," pritrdi Gregor.

Tomi vs. Grega: Big Foot Mama - Led s severa

V času od nastopov na šentviškem Krstu pa se je spremenila tudi glasbena industrija in uveljavil demokratičen pristop do glasbe prek platform za pretočnost vsebin. Tako Grega kot Tomi ugotavljata, da je današnje spremljanje glasbe bolj povezano s "kliki na Youtubu", kot z glasbo samo, saj da "stvari, ki imajo največje številke, morda niti niso toliko povezane z glasbo," meni Tomi.

Ob tem pojasni: "Takrat si dobil tisto, kar so ti dali. Odvisno je bilo torej od nekih urednikov (…) tisto je prišlo do tebe, kar si spremljal, večinoma radio in seveda televizijo, kjer je bilo še kar nekaj različnih glasbenih oddaj, tudi na lokalnih televizijah (...) Takrat je bilo na voljo nekaj, in si to dolgo časa driblal in se ti je to zakoreninilo in zdaj ne gre več iz tebe. Danes pa ne vem, ali bodo najstniki nosili glasbo svoje mladosti še naprej, saj je vsak dan druga. Ne rečem pa kaj je prav. To me vzdraži na pozitiven način, glasba moje mladosti, ampak, to smo mi, generacija nova ima svoj prav."

Tomi vs. Grega: Siddharta - Jaz

Na vprašanje, ali se kdaj boji, da bi doživel pesniško blokado, Tomi odgovori: "Nikoli! Mene je bolj strah, da ne bom mogel povedati vsega, kar imam (…) človek se toliko spreminja skozi življenje, da mi je malo licemerno od tistih, ki rečejo: 'Ne, jaz sem tak, kot sem, mene ne bo nihče spremenil.' Ni res! Slabo je to, če te nihče ne spremeni, mora te, okolje te mora, ljudje te morajo spremeniti! (…) ti mlajši, ki pridejo (…) imajo nekako pregled nad vsem, kar smo počeli, ko smo bili stari 20 let in zdaj, ko smo stari 40 let. In prav je, da se človek razvija in da raste in da se spreminja. Ko sem bil jaz star 20 let, absolutno nisem bil isti, kot sem zdaj, in sem veliko manj vedel, veliko več sem si mogoče si upal."

Tomi vs. Grega: Big Foot Mama - Sanja se ti ne

Siddharta vs. Big Foot Mama: Sanja se ti ne

Tako Siddharta kot Big Foot Mama poskušata svojo glasbo poslušalcem pribliati tudi z novimi tehničnimi prijemi, kot so prenosi v živo iz studia, kjer je Siddharta snemala svojo ploščo. BFM imajo celo svojo aplikacijo, na posebnem projektu 5ahudih pa so izbrali mlade glasbenike, ki so nastopili z njimi na koncertu v Križankah.

"Idejno znamo marsikaj zakuhati, a je treba to potem tudi izvesti. Ideja je o.k., ampak, kako potem to izpeljati, kdo bo to gledal, bo to dolgčas ali ne? Je pa normalno, da moraš to imeti," pravi Grega. Tomi doda, da "stvari iz teh mladih glav postajajo zanimive, moti me takrat, ko so preveč hektične, ko je preveč nekih informacij in premalo čistine, kot si ti rekel, šest enih klikov (…) malo je že kot v igricah, kdaj prideš do konca, ne, kaj sem videl, saj že Siddharta, važna je pot in ne cilj, zdaj bi pa vsi radi prišli na cilj čim prej."