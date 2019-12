Prodaja električnih vozil iz leta v leto raste. Foto: MMC RTV SLO/Avtomobilnost

Evropski proizvajalci avtomobilov začenjajo ofenzivo električnih modelov, zaradi česar bo avtomobilsko leto 2020 po ocenah analitikov, v znamenju elektrike. Z elektrificiranimi avtomobili, kamor poleg 100-odstotno električnih vozil štejemo še hibride in priključne hibride, proizvajalci vozil lovijo "zadnji vlak" pred uveljavitvijo strožje zakonodaje EU glede izpustov CO2 v ozračje, ki bo kršiteljem prinesla astronomske denarne kazni.

Do leta 2025 na izbiro več kot 300 "električarjev"

Število elektrificiranih modelov, med katerimi lahko potrošniki izbirajo na trgu EU, se bo do konca leta iz zdajšnjih 100 povečalo na 175, razkrivajo podatki, ki jih je pripravilo analitsko podjetje IHS. Do leta 2025 bo po podatkih istega podjetja, ki temelji na napovedih proizvajalcev avtomobilov, število elektrificiranih modelov že preseglo številko 330.

Ford je presenetil z elektrifikacijo mustanga. Foto: MMC RTV SLO/Ford

Pestrejša ponudba bo eden od vzrokov za hitrejšo rast trga električnih vozil, saj se bo povpraševanje po vozilih na bencinski pogon postopoma umirjalo, piše britanski Guardian. V Veliki Britaniji se bo po napovedih finančnega časnika Bloomberg New Energy Finance s 3,4 % vseh prodanih vozil v letu 2019 delež električnih vozil povečal na 5,5% leta 2020 - ali z 80.000 vozil leta 2019 na 131.000 v letu 2020. Do leta 2026 bo prodaja električnih vozil predstavljala petino vse prodaje osebnih vozil v Veliki Britaniji, kažejo napovedi.

Prodaja bo presegla pol milijona vozil

Podobne napovedi analitske družbe LMC Automotive kažejo, da bo leta 2020 po vsej EU prodanih okoli 520.000 električnih avtomobilov, kar je 319.000 več kot v letu 2019. Rast je pričakovati tudi v Sloveniji, samo Volkswagen je prejel 400 naročil za svoj električni ID.3, Peugeot računa, da bo okoli desetina vseh prodanih modelov 208 in 2008 električnih, Renault pa namerava leta 2020 v Sloveniji prodati med 400 in 500 vozil nove generacije zoeja.

Kazni za onesnaževalce

Vzrok za povečano število elektrificiranih modelov so nova pravila Evropske unije, ki bodo močno kaznovala proizvajalce avtomobilov, če se povprečne emisije ogljikovega dioksida avtomobilov, ki jih prodajo, dvignejo nad 95 gramov na kilometer. Če proizvajalci avtomobilov presežejo to mejo, bodo morali plačati globo v višini 95 evrov za vsak presežen gram nad mejo 95 gramov, pomnoženo s skupnim številom avtomobilov, ki jih prodajo.

Volkswagnov veliki up je ID.3. Foto: EPA

Težave proizvajalcev vozil so, da še vedno z velikimi donosi prodajajo avtomobile z motorji na notranje zgorevanje, hkrati pa se borijo, da bi ceno električnih vozil približali modelom na fosilna goriva, pravi Felipe Muñoz iz podjetja JATO Dynamics, ki se ukvarja z avtomobilsko statistiko in oceno o prodaji. "Proizvajalci avtomobilov bodo zelo težko spremenili proizvodno infrastrukturo v tako kratkem času," je še dejal Muñoz.

Najbolj pestra ponudba do zdaj

Številni novi modeli električnih avtomobilov bodo naprodaj v trenutku, ko bodo začeli veljati strožji predpisi EU glede izpustov CO2. Novembra 2019 so po električni proizvodni liniji v tovarni Zwickauu na vzhodu Nemčije zapeljali prvi Volkswagnovi avtomobili ID.3. Volkswagen jih namerava na leto proizvesti 330 tisoč. Mini bo kmalu začel prodajati svoj prvi 100-odstotno električni model mini electric, ki ga izdelujejo v Oxfordu. Opel bo januarja začel proizvajati corso-e, Oplov lastnik PSA pa bo na trg na isti platformi ponudil še 100-odstotno električni e-208 in večji e-2008 in tudi premijski DS 3 crossback e-tense.

Električni peugeot 208 se prostorsko in oblikovno, razen v detajlih, ne razlikuje od modela z bencinskim oziroma dizelskim motorjem. Foto: Peugeot

V prihodnjem letu bo izbira v prodajnih salonih pestrejša kot kadarkoli v zgodovini, saj bodo kupci izbirali med bencinskimi, dizelskimi, hibridnimi, priključno hibridnimi, 100-odstotno električnimi vozili in tudi vozili na plin, ponekod tudi na vodik. Analitiki ocenjujejo, da bo pestrejša izbira in povečana prodaja električnih vozil prispevala k nižjim cenam, sploh zato, ker proizvajalci avtomobilov tekmujejo za kupce tudi s prednaročili. Kupcem, ki so pripravljeni plačati rezervacijo pogosto ponudijo dodatne popuste. Tako so pri nas še pred prihodom na trg razprodali celotno količino električnega mestnega malčka škoda citigo, že januarja bo na prodaj tudi Volkswagnov brat električni e-up!

Na trg prihaja tudi tesla model Y. Foto: EPA

Leto 2022 bo prelomno

Svetovalci pri podjetju Deloitte ocenjujejo, da bo trg prelomno točko dosegel leta 2022, ko bodo stroški lastništva električnega avtomobila enaki kot stroški lastništva vozila z motorji z notranjim zgorevanjem. Ločena raziskava, ki jo je izdelal Mednarodni svet za čisti promet (ICCT) je pokazala, da se je to zgodilo že februarja leta 2019 v petih evropskih državah, tudi v Veliki Britaniji, piše Guardian, ki navaja, da se določena masa kupcev še vedno ni odločila za električno vozilo zaradi omejenega dosega in ne dovolj hitrega razvoja polnilne infrastrukture.