Najpogostejši izgovor voznikov, ki jih policisti dobijo s telefonom v roki, je, da so se le na hitro oglasili. Foto: Pixabay

Uporaba prenosnih telefonov med vožnjo je vse bolj pereča problematika na slovenskih cestah. Pri policiji in javni agenciji za varnost v prometu s svojimi anketami in analizami ugotavljajo, da se vse premalo voznikov zaveda tveganja za prometno nesrečo in posledic, ki jih povzroča uporaba prenosnega telefona med vožnjo. Pri AVP-ju je že dolgo zorel predlog o zaostritvi kazni za uporabo prenosnega telefona med vožnjo, zato bo med predlogi novega zakona na ministrstvu tudi povečanje kazni s 125 evrov na 250 evrov in tri kazenske točke. Zato vas v tokratni anketi Avtomobilnosti sprašujemo, ali podpirate predlog o povišanju kazni za uporabo prenosnega telefona med vožnjo.

Reakcijski čas voznika zaradi uporabe prenosnega telefona poslabša za kar 50 odstotkov. Voznik, ki uporablja prenosni telefon, počasneje zaznava in se odzove na prometno signalizacijo, ima daljši zavorni čas, slabše zaznava okolico in promet ter težje presodi varnostno razdaljo in potrebne prilagoditve razmeram na cesti. Foto: BoBo

Ne le telefoniranje, tudi brskanje po spletu

Za kako perečo problematiko gre, izda že podatek, da se je v enem letu število izrečenih kazni za uporabo prenosnega telefona med vožnjo podvojilo. Kar 75 odstotkov slovenskih voznikov med vožnjo kdaj uporabi telefon, čeprav strokovnjaki že leta opozarjajo, da je telefoniranje med vožnjo enako, kot če bi vozili z 0,8 promila alkohola v krvi.

Še bolj kritično je, da se povečuje uporaba svetovnega spleta in družbenih omrežij med vožnjo. Skoraj tretjina slovenskih voznikov in voznic pregleduje družbena omrežja, brska po mobilnih aplikacijah ali spletnih straneh ali pa fotografira, so v lanski raziskavi ugotovili na agenciji za varnost prometa.

Slovenska zakonodaja dovoljuje telefoniranje med vožnjo, če je v vozilo vgrajena naprava za prostoročno telefoniranje. Kljub temu na policiji odsvetujejo uporabo telefona med vožnjo. Foto: The kiwi factory

Uporaba prenosnega telefona med vožnjo odvrne voznikov pogled in tudi misli od dogajanja v prometu, saj zamenja vidno polje s ceste na zaslon telefona. Posledično se povečata reakcijski čas in zavorni čas. Pri AVP-ju so pojasnili, da voznik kar štirikrat manj gleda na cesto, ko piše tekstovno sporočilo.

Pri AVP-ju so v svoji raziskavi še ugotovili, da je povprečna dolžina pogovora med vožnjo kar pet minut, zaznavajo pa celo, da vozniki med vožnjo uporabljajo tudi tablice in prenosnike.

S telefonom v roki ne boste varni niti na Hrvaškem

Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve pa želi alarmantno stanje na hrvaških cestah, lani je v prometnih nesrečah umrlo več kot 300 ljudi, kar je med najslabšimi rezultati v Evropi, izboljšati z nakupom novih radarjev in kamer, ki so sposobne zaznati tudi to, ali se med vožnjo pogovarjate po telefonu. Hrvati naj bi kar za trikrat povečali število naprav za zaznavanje kršilcev cestnoprometnih predpisov. Prekrškarji s telefonom v roki med vožnjo se kazni ne bodo mogli izogniti, saj se bodo informacije o prekršku nemudoma prenesle v osrednji računalnik, ki bo zaznal prekršek, kršilec pa bo na dom prejel kazen.