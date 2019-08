Foto: MMC RTV SLO/David Šavli/Vozniki za volanom radi postanemo eno z avtomobilov. In v tem pogledu nova trojka zablesti!

Mazda 3 je še eden vzorčnih avtov, ki kažejo aktualne trende v avtomobilizmu. Kajti, trojkina oblika je točno takšna, kot jo danes kupci zahtevajo. Kdor danes ne kupi SUV-ja ali nečesa nepopularnega, zagotovo kupi nekaj športnega. Skoraj izključno se tako danes kupujejo zgolj vizualno strastne različice, razne takoimenovane GT-line, ST-line, R-line, in podobne različice.

Mora biti videti napadalna

Da je športen videz danes pravzaprav ključnega pomena, so pri Mazdi vzeli zelo resno. Saj smo res že navajeni, da so Mazdine maske gepardovo napadalne, a tisto, kar tokrat še posebej vznemiri ali pa vsaj preseneti, je mišičast zadek. Hladnega vas nova trojka preprosto ne bo pustila, pa četudi v za naš okus neposrečeni sivini.

Avto je izredno miren v ovinkih, še posebej v hitrih dolgih ovinkih gre trojka kot po tračnicah. In tako zelo voljno gre v ovinek, natančno tja, kamor voznik želi, definitivno je to eden najbolj vozniških avtomobilov ta hip!

Davek za agresivnost

A še bolj je novo dejstvo, da ta kupejevsko športna oblika pobere davek v kabini, tega od Mazde nismo pričakovali. Na zadnji klopi je utesnjeno, pa niti ne v centimetrskem smislu, gre predvsem za občutke utesnjenosti, zaradi nenormalno ozkih oken so se naši otroci počutili kot v tanku. To lahko polarizira oziroma klasične kupce tovrstnih kombilimuzin pošilja v druge avtomobilske segmente, tu je Mazda izbrala brezkompromisno pot, kar pa seveda ni kritika, ampak zgolj pojasnilo, da boste vedeli, kaj pričakovati.

Vozniško odlična

Občutki so seveda izrazito športni tudi za volanom, a vozniki si ponavadi teh želimo bolj kot pa sopotniki, vozniki za volanom radi postanemo eno z avtonomobilom. In v tem pogledu nova trojka zablesti! Avto je izredno miren v ovinkih, še posebej v hitrih dolgih ovinkih gre trojka kot po tračnicah. In kako zelo voljno gre v ovinek, natančno tja, kamor voznik želi, definitivno je to eden najbolj vozniških avtomobilov ta hip, zagotovo je na ravni trenutnega razrednega prvaka focusa, s katerim pa po novem sploh ne tekmuje več.

Tudi oblikovno je mazda 3 ta hip eden najbolj privlačnih avtomobilov.

S prefinjeno urejeno kabino namreč trojka povsem jasno cilja celo k premijskim članov te velikostne druščine, torej na Bavarsko in k Švabom. In ko končno v notranjosti začutiš ta Mazdin premik od klasike k nemški trojici, tudi razumeš, zakaj je nova trojka oblikovana tako zelo izrazito čustveno in ne-racionalno. V premijskem segmetu so pač pravila zelo zelo drugačna.

Več v priloženem videu iz oddaje Avtomobilnost, v katerem lahko izveste tudi to, koliko vas bi mesečno stala taka mazda 3.