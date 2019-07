Peugeot 508 ponuja zmes modernega in retrovideza. Vsekakor nas vrača v čas avtoromantike. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Lahko bi šli še dlje v zgodovino, a dovolj bo, če gremo do 60. let, do krilatega peugeota 404, legende maroških in alžirskih cest. A tudi nasledniki 504, 505, 405 in sploh najhitrejša taksija 406 in 407 so pustili pečat izredno lepo oblikovanih limuzin, ki pa so jih vseeno naredili predvsem zato, da bi dobro služili – službeno in družinsko – nastopaški dizajn je bil zgolj način za uvrščanje v učbenike industrijskega oblikovanja. Bili pa so tudi izjemni kupeji ... 604, 407, še posebej pa čudovit Pininfarinin 406 coupe! Z njimi so dražili elito.

Veliko skupnega z veličastnimi kupeji

In kaj ima moderni 508 s temi starodobniki? No, dejstvo, da ima veliko več skupnega z veličastnimi kupeji kot pa hitrimi prostorneži. Atraktivni 508 je namreč karakterno izjemno izrazit avtomobil, tipični kupe, vrata so brez okvirjev, sedi se izredno nizko in v kombinaciji z majhnim volanskim obročem že kar nekako športno ležeče, kot v kaki formuli.

Počutje v kabini je odlično, od vgrajenih kakovostnih materialov do ambientalna osvetlitve, na voljo je tudi nočni vid. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Pri tem so ključnega pomena tudi visoko nameščeni merilniki, čustva pa dokončno podležejo ob pogledu na seksi stikala na sredinski konzoli. Ni kaj, dizajnersko gledano je 508 mojstrovina oziroma bolje rečeno umetnina, od zunaj in od znotraj.

Pravi aristokrat

Ta kupe je sicer lahko vsakdanji avtomobil, celo petčlanska družina je bila zadovoljna s prostornostjo in prtljažnik je kljub pretežkim vratom kar uporaben. A občutki so vendarle aristokratski, racionalnost je tu povsem neupoštevanja vredna in, roko na srce, impozanten prihod je v resnici tako močan plus, da pravzaprav zakrije, da je tehnika sicer več kot solidna, a ob pogledu na konkurenco zgolj povprečna. In da, 508 ima tudi nekaj napak, ki pa so ob plusih minornega pomena.

Peugeot 508 ponuja uporabnih pet vrat. Kar pomeni, da se vrata prtljažnika odpirajo visoko v zrak. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Si pa morate na koncu odgovoriti na bistveno vprašanje: ste na ta test kliknili, ker iščete klasično udobno limuzino ali pa dejansko hočete takšnega impozantnega kupeja? No, smernice pravijo, da morate vsi, ki ste pritrdili izbiri A, danes iskati med športnimi terenci.

Več v priloženem videu iz oddaje Avtomobilnost, v katerem lahko izveste tudi to, koliko vas bi mesečno stal peugeot 508 GT.