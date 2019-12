Alfa se bolj ali manj zanaša le na dva modela v prodajni paleti. Foto: MMC RTV SLO

Pokojni direktor FCA Sergio Marchione je pred desetletjem med največjo finančno krizo razburkal avtomobilsko javnost z izjavo, da bo dolgoročno na trgu preživelo le pet avtomobilskih proizvajalcev.

Avtomobilski proizvajalci leta po njegovi izjavi združujejo moči, ne le proizvajalci, tudi koncerni – v želji po zmanjšanju stroškov proizvodnje in razvoja ter povečanju dobičkov.

Pravijo, da ne bodo zaprli nobene tovarne

PSA in Fiat bosta imela v združenem podjetju vsak polovični delež, tako eni kot drugi pa obljubljajo, da ne bo zaprta nobena tovarna. V tovarnah pod okriljem obeh koncernov je zaposlenih 400.000 delavcev, ki izdelujejo avtomobile blagovnih znamk Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, RAM, Abarth, Citroen, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot in Vauxhall. Kljub napovedim ob podpisu pogodbe se avtomobilski analitiki sprašujejo, ali bodo preživele vse znamke.

Francoski in italijanski avtomobilski proizvajalec PSA Peugeot Citroen in Fiat Chrysler Automobiles sta podpisala dogovor o združitvi. Foto: Reuters

Razum pred čustvi

Direktor PSA Carlos Tavares, ki je bil imenovan za izvršnega direktorja združenega podjetja, je novembra povedal, da trenutno ni nobenega načrta za ukinitev katere koli blagovne znamke, vendar je priznal, da bo upravljanje portfelja del "izziva", ki ga bo vodila njegova ekipa.

Letos bosta koncerna skupaj izdelala okoli 8,7 milijona vozil. Toda nekatere blagovne znamke, zlasti FCA, zadnja leta niso vlagale v razvoj in predstavitev novih modelov. Nekateri imajo v svoji ponudbi samo en model, na primer Lancia, ali pa nekaj modelov, vključno s Fiatom in Alfo Romeo. Hkrati obstaja tveganje, da si bodo določeni modeli na določenih trgih med seboj preveliki konkurenti.

Obeta se manj avtomobilskih znamk

Tavares je predlagal, da kljub ljubezni do priznanih blagovnih znamk, kot je Alfa Romeo, nekatere morda ne bodo preživele. "Ljubimo zgodovino avtomobilskih znamk. To so temelji, na katerih lahko gradimo v prihodnosti," je dejal za francosko televizijsko mrežo BFM Business.

Carlos Tavares bo z novim velikanom poskušal s trona spraviti Volkswagen. Foto: MMC RTVSLO

Povedal je, da bi združena skupina lahko imela "več blagovnih znamk – toda manj kot skupina Volkswagen, ki je trenutno avtomobilski proizvajalec številka 1 z več kot 10 milijoni letne prodaje in 10 znamkami osebnih avtomobilov, vključno z novejšimi kitajskimi, kot sta Sihao in Jetta.

Koncern Renault Nissan Mitsubishi, ki se z VW bojuje za prvo mesto, ima, gledano globalno, le štiri znamke (Renault, Nissan, Mitsubishi in Infiniti), ima pa tudi nekatere regionalne znamke kot so Alpine, Dacia, Datsun, Lada, Renault Samsung in Venucia.

Toyota, številka 3 na svetu, ima samo svetovne znamke Toyoto, Hino in Lexus ter regionalno znamko, kot je Daihatsu.

Pri Automotive News so naredili analizo po znamkah novega združenega podjetja, ki temelji tudi na statističnih podatkih Jato Dynamics.

Izziv pri znamki Abarth bodo emisije. Foto: Boštjan Podlogar / MMC RTV SLO

Abarth

Tavares, ljubitelj dirk, bi lahko našel mesto za Abarthove visokozmogljive različice Fiatovih glavnih modelov. Ko je deloval še v Renault, je bil prav on gonilna sila pri oživitvi znamke Alpine, francoskega konkurenta Abartha. Abarth je bil ustanovljen leta 1949, Fiat pa ga je prevzel leta 1971. Zaprli so ga leta 1981 in ponovno zagnali leta 2007, zdaj pa ponuja zmogljive različice fiata 500 in pred kratkim ukinjenega 124 spiderja, ki hkrati Fiatova različica aktualne mazde MX-5. Prodaja se je lani povečala za 7,4 odstotka, na 26.736 enot. A brez elektrificiranega modela v svoji liniji je zaradi strožjih pravil EU-JA o emisijah Abarth ogrožen.

Alfe stavijo na čustva, kar pa pri finančnikih ne igra dovolj velike vloge. Foto: MMC RTV SLO

Alfa Romeo

Zadnji trije poskusi FCA, da bi ponovno močneje obudili to po vsem svetu priljubljeno italijansko znamko s slavno dirkaško dediščino, niso uspeli. Alfa je bila ustanovljena leta 1910, Fiat pa jo je kupil leta 1986. Od takrat neprestano predstavlja zgolj izgube. Po končanju proizvodnje mita in 4C, ki je bil izdelan v majhnih nakladah, Alfa danes ponuja le tri modele: kompaktno kombilimuzino giulietto, večjo limuzino giulio in srednje velik SUV stelvio. Svetovna prodaja se je v letu 2018 povečala za 10 odstotkov, na 119. 269 vozil, od tega 69 odstotkov vozil prodajo v Evropi in 21 odstotkov v Severni Ameriki. Vendar pa je v Evropi prodaja letos močno padla. Do konca oktobra je bilo prodanih 45.232 enot, kar je občutno manj kot v istem obdobju leta 2018, ko je bilo registriranih 74.746 enot. Najbolj se je leta 2018 prodajal stelvio s 46.087 enotami. Konec oktobra je direktor FCA Mike Manley dejal, da se bodo naložbe v Alfo zmanjšale, kar je odprlo številne dvome o prihodnosti znamke. Giulietta ne bo nadomeščena, giulia in stelvio naj ne bi postala priključna hibrida, odpovedali so tudi večji SUV in zmogljiv kupe, ki bi se morala kot nova modela pojaviti v Severni Ameriki. Prihaja pa kompakten SUV tonale. Tavares se bo moral odločiti, ali je vredno vlagati čas in denar v razvoj še ene znamke koncerna, ki bo letos po vsem svetu prodala manj kot 100.000 vozil.

Citroëni bodo še naprej poudarjali obliko in udobje. Foto: Citroën

Citroen

Ta francoska znamka, ki je letos praznovala 100 let delovanja in je del skupine PSA od leta 1976, je sredi strateškega prerazporejanja. Gre za eno glavnih znamk koncerna, pri kateri se bodo osredotočali na udobje. Citroënova vozila si zdaj delijo temelje z drugimi blagovnimi znamkami PSA, vendar pa, zgodovinsko gledano, slovi po treh mejnikih: traction avant iz tridesetih let prejšnjega stoletja, prvi serijski avtomobil s pogonom na prednji kolesi; 2CV, ki je prinesel poceni prevoz v povojni Franciji in DS iz petdesetih let prejšnjega stoletja, ki ga odlikujejo edinstveno oblikovanje, prostorna notranjost in pnevmatsko vzmetenje. Citroen je lani skupaj prodal 1,05 milijona avtomobilov, večinoma v Evropi, največja uspešnica pa je bila mala kombilimuzina C3 z 252.000 prodanimi enotami. Prodaja se je v tretjem četrtletju letos zmanjšala za 3,9 odstotka, kitajski trg, kjer je bil Citroen prva francoska znamka, pa je njegova šibka točka, kot to na splošno velja za vse znamke PSA.

Chrysler je znamka z bogato zgodovino, ki pa ji pod FCA ni šlo dobro. Foto: EPA

Chrysler

Slavna znamka severnoameriške avtomobilske industrije tiho bledi: ponuja samo dva modela, veliko limuzino 300 in enoprostorec pacifica, slednji pa je tudi edini hibrid v skupini. Chrysler je bil ustanovljen leta 1925, leta 2014 pa se je pridružil Fiatu. Njegova prodaja se je lani zmanjšala za 13 odstotkov, na 178.102 vozil po vsem svetu, od tega so jih v ZDA prodali 166.000. Letos je prodaja v ZDA v prvih treh kvartalih leta padla kar za 26 odstotkov. FCA v svojem petletnem načrtu, ki je bil predstavljen junija 2018, ni napovedal nobenih novih modelov znamke Chrysler.

DS je mlada premijska znamka, ki ji v Parizu posvečajo veliko pozornost, njihov avto pa prevaža tudi francoskega predsednika. Foto: DS

DS Automobiles

PSA je znamko, ki si želi rezati tržni kolač v premijskem razredu vozil, razkril leta 2014. Takrat je za to uporabil različice Citroënovih modelov. Ime je nastal kot poklon legendarni Citroënovi limuzini DS, PSA pa je upal, da bo vzbudil podobo francoskega razkošja in dizajna, zlasti med kitajskimi kupci. Prodaja v prvih letih ni stekla po pričakovanjih, leta 2018 pa je bil predstavljen prvi popolnoma nov model znamke, kompaktni SUV DS 7 crossback. Letos se mu je pridružil kompaktni SUV DS 3 crossback, prodaja pa se je v tretjem četrtletju povečala za 8,2 odstotka. Tavares in v DS-ju pravijo, da je znamka dobičkonosna, čeprav je leta 2018 prodala le 53.300 vozil. Novo prestižno limuzino bodo predstavili marca prihodnje leto na avtomobilskem salonu v Ženevi.

Tudi prodaja znamke Dodge ne poteka po željah lastnika. Foto: MMC RTV SLO

Dodge

Korenine ameriške znamke segajo v leto 1900. Chrysler jo je kupil leta 1928. Danes je znamka osredotočena na zmogljive avtomobile – veliko limuzino charger in kupe challenger –, linija pa vključuje SUV, križanca in enoprostorca. Prodaja znamke se je v letu 2018 zmanjšala za 3,9 odstotka, na 554.782 enot, skoraj vsa vozila so prodali v Severni Ameriki. FCA za zdaj ni napovedal nobenih novih modelov Dodge.

Fiat naj bi ukinil program mini vozil, znameniti 500 pa povečal. Foto: M. Kr.

Fiat

Fiat je podjetje s 120-letno tradicijo. Lani so prodali 1,38 milijona vozil. Fiat ima veliko proizvodnih in prodajnih operacij v Evropi in Latinski Ameriki, ima uspešen oddelek za lahka gospodarska vozila, Fiat Professional, ducato pa nastaja na isti platformi kot LGV-vozila skupine PSA. Blagovna znamka je zapustila Kitajsko, prodaja bledi tudi v ZDA, kjer se je zanašala predvsem na mali fiat 500. Lani je svetovna prodaja upadla za 8,5 odstotka, letos pa je padla za več kot 10 odstotkov, slabo ji gre predvsem na Fiatovem glavnem trgu, ki je Evropa. Zdaj že veteran, model 500 ostaja Fiatov najbolj prodajan avtomobil, skupaj s fiat pando pa je vodilni v razredu mini vozil v Evropi. Toda pri FCA so pred kratkim napovedali, da bodo opustili razred mini vozil, saj je marža prenizka, kar kaže, da bodo kupce iskali v višjih segmentih vozil, ki bodo nastajala na arhitekturo CMA-skupine PSA. Fiat bo na prihodnjem avtomobilskem salonu v Ženevi predstavil električni fiat 500.

Jeep je najbolj uspešna znamka znotraj koncerna FCA. Foto: MMC RTV SLO

Jeep

Blagovna znamka je v svoji zgodovini prehajala od American Motorsa do Renaulta, Chryslerja, Daimlerja do FCA, vendar pa je zacvetela prav pod italijanskim vodstvom. Ko se je Fiat leta 2014 združil s Chryslerjem, je Jeep prodal milijon enot in imel v ZDA štiri tovarne. Jeep je lani povečal svetovno prodajo za 11 odstotkov na 1,55 milijona enot, avtomobile pa proizvajajo v kar 10 tovarnah v ZDA, Mehiki, Italiji, Braziliji, na Kitajskem in v Indiji. Najbolj ikoničen model je wrangler, dedič originalnih džipov iz druge svetovne vojne. Najbolje prodajani model pa je kompaktni križanec compass, prodali so jih 413.000. Večjo prodajo v Evropi so pri FCA spodbudili s kompaktnim modelom renegade, kmalu pa prihajajo tudi hibridizirane različice, predvsem priključni hibridi.

Zastareli ypsilon je vse kar je danes ostalo od slavne italijanske znamke vozil. Foto: Euro NCAP

Lancia

Trenutno ima ta slavna italijanska znamka v svoji ponudbi zgolj en model. Njena prihodnost je vprašljiva. Mesto bi lahko našla v razredu, kjer bo tudi znamka DS. Lancio so namreč leta 1906 ustanovili kot italijansko znamko luksuznih avtomobilov. Osredotočena je bila na dizajn in udobje. Fiat jo je prevzel leta 1969. Njena slava je začela močno pešati že pred desetletjem, ko so pri Fiatu začeli ugašati razvoj in nove modele. Že zadnji dve leti je v ponudbi le en model, ypsilon - na prodaj pa je le v Italiji, kjer je v letu 2018 našel 48.557 kupcev, letos pa se je prodaja še povečala.

Maseratije bodo elektrificirali. Foto: MMC RTV SLO

Maserati

Edina resnično vrhunska znamka pri združitvi PSA-FCA. Maserati se je rodil kot proizvajalec dirkalnih avtomobilov v Bologni v Italiji leta 1914 in se leta 1937 preselil v Modeno. Fiat je začetni delež kupil leta 1989, dokončen prevzem pa se je zgodil leta 1993, ko je prevzel popoln nadzor nad njegovo hčerinsko družbo Ferrari. Maserati danes izdeluje srednje veliko limuzino ghibli, veliko limuzino quattroporte in srednje velik SUV levante. Lani je prodaja padla za 28 odstotkov, na 35.238 enot, v letu 2019 pa še naprej upada. Velike načrte ima na kitajskem in ameriškem trgu, saj želi Maserati med letoma 2020 in 2023 predstaviti sedem novosti, vse pa bodo na nek način elektrificirane.

Opel je pod PSA končno postal dobičkonosen. Foto: MMC RTV SLO/Opel

Opel

Nemška znamka s svojo sestrsko britansko Vauxhall se je zadnja priključila skupini PSA. Francozi so jo leta 2017 odkupili od General Motorsa. Opel je svoj prvi avtomobil izdelal leta 1899, leta 1929 pa ga je z večinskim deležem prevzel GM s ciljem v Evropi tekmovati na evropskem trgu. Opel je bil dolgo zgubaško podjetje, vse do priključitve k PSA. Opel je leta 2018 prodal 1,04 milijona vozil, letos pa mu gre nekoliko slabše. Prodaja je padla za 2,2 odstotka. Kljub temu je pod Tavaresom postal dobičkonosen, predvsem na račun tega, da novi Oplovi modeli nastajajo na arhitekturi vozil PSA, povečali so učinkovitosti pri nabavi, inženiringu in drugih funkcijah. Opel naj bi v prihodnje postal mednarodna znamka, veliko si obetajo od vstopa na ruski trg.

Peugeot je najmočnejša znamka koncerna PSA in bo tudi po združitvi znamka z največ prodanimi avtomobili na leto. Foto: Peugeot

Peugeot

"P" v PSA ima najdalšo zgodovino, ki sega več kot 200 let v preteklost. Na začetku so izdelovali kolesa, nato avtomobile. Armand Peugeot je leta 1889 izdelal prvi avtomobil, parni tricikel. Temu je leta 1890 sledil avtomobil z notranjim zgorevanjem. Peugeot je ostal pod družinskim nadzorom do februarja leta 2014, ko je za preprečitev finančnega kolapsa družina sprejela finančno kompenzacijo. Kitajska družba Dongfeng Motors in francoska vlada sta plačala približno za 800 milijonov evrov. Družinski delež Peugeota se je posledično zmanjšal na 14 odstotkov. V združitvi PSA-FCA je z 1,74 milijona prodanih vozil v enem letu največja in najbolj pomembna znamka skupine. Peugeotova prodaja sloni na evropskem trgu, kjer je po Volkswagnu, Renaultu in Fordu četrta najbolje prodajana znamka. Prodajna uspešnica je mala kombilimuzina 208. V enem letu so jih prodali 294.000. Trenutno pohod začenja nova generacija, vključno z 100-odstotno električno različico. Zelo uspešni so pri prodaji SUV modelov, kjer imajo v ponudbi 3008, 5008 in zdaj povsem novo generacijo kompaktnega 2008, ki bo prav tako na voljo v 100-odstotno električni različici. Slabše gre znamki, kot večini znamk, na Kitajskem, kjer je letos prodaja upadla za približno 20 odstotkov, izgube beležijo tudi v Latinski Ameriki, na Bližnjem vzhodu, kjer so zaradi uvedbe sankcij izgubili tudi zanje pomemben, iranski trg.

Znamka Ram je znana po poltovornjakih. Foto: Ram

Ram

Skupaj z znamko Jeep, je Ram molzna krava skupine FCA v Severni Ameriki. V tretjem četrtletju je prinesla za 2,02 milijarde evrov dobička iz poslovanja. Prodaja velikih poltovornjakov gre v ZDA za med in tudi Ram blesti.

V Vauxallu izdelujejo vozila z volanom na desni strani in ciljajo na britanske voznike. Foto: Vauxall

Vauxall

Ustanovljeno je bilo leta 1857 kot podjetje za črpalke in motorje čolnov, na začetku 20. stoletja pa je začelo izdelovati avtomobile. GM ga je pridobil leta 1925, v zadnjih desetletjih pa je v Veliki Britaniji izdeloval in prodajal Oplove modele pod značko Vauxall. Generalni direktor Opla Michael Lohscheller je pred kratkim dejal, da bo Vauxhall ostal v združeni skupini PSA-FCA, češ da je edina britanska volumenska znamka, na katero bodo veliko stavili zlasti po brexitu.