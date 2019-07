Večina avtomobilskih proizvajalcev je že zažugala Borisu Johnsonu z morebitnimi posledicami trdoglavega izstopa iz EU brez dogovora. Foto: Nissan

Boris Johnson je že napovedal, da se bo brexit zgodil konec oktobra, trd ali s sporazumom, kar je takoj na noge dvignilo britansko avtomobilsko industrijo. Brexit že dolgo bremeni proizvajalce avtomobilov, ki vsi po vrsti poudarjajo, da bo to velik udarec za britansko industrijo.

Takoj po brexitu so tovarne avtomobilov posvarile, da so lahko posledice izstopa Velike Britanije EU za britansko avtomobilsko industrijo katastrofalne. Nekateri so na glas omenjali celo selitev proizvodnje v celinski del Evrope. Zdaj že nekdanja premierka Theresa May je z obljubami o olajšavah mirila strasti. Zagotavljala je, da bo Velika Britanija ostala konkurenčni kraj za poslovanje.

Vsi bodo odšli

Japonski veleposlanik v Veliki Britaniji, Koji Tsuruoka, je že pred dobrim letom dni izrazil skrb nad potekom odcepitve in grožnjo z odhodom podjetji podkrepil z besedami: "Ne le, da bodo Veliko Britanijo zapustila japonska podjetja, če bodo ovire tako velike, da dobička ne bo mogoče ustvarjati, tu ne bo ostalo nobeno zasebno podjetje."

Brexit brez dogovora z EU-jem bi bil lahko poguben za britansko avtomobilsko industrijo, poudarjajo pri Britanskem združenju proizvajalcev in distributerjev vozil (SMMT). Foto: Reuters

Britansko združenje proizvajalcev in distributerjev vozil (SMMT) je opozorilo, da bi izstop Velike Britanije iz EU-ja lahko povzročil povečanje stroškov proizvodnje, višanje cen vozil in s tem manjše povpraševanje po britanskih proizvodih. Padec zanimanja in prodaje pa bi povzročil manj delovnih mest.

V britanskih medijih se je lani pojavil še vladni dokument, pridobil ga je Sky News, ki je razkril, da naj bi se proizvodni stroški novih avtomobilov in motorjev po brexitu povečali, kar za od pet do 13 odstotkov. Tudi če bi Združeno kraljestvo doseglo dogovor z EU-jem. Predvsem zaradi številnih omejitev, kot so mogoče uvozne kvote, carinske in mejne zamude, preverjanje standardizacije delov ...

Delnice že drsijo navzdol

Skrbi so zdaj, ko je na čelo stopil Johnson, velik zagovornik brexita, ki grozi tudi s trdim izstopom, še večje. Jaguar in Land Rover, ki sta v lasti indijskega Tata Motorsa, poglabljata izgube. Prihodki koncerna so v obravnavanem obdobju na letni ravni nazadovali za 7,7 odstotka, prodaja vozil pa za 22,7 odstotka na 1,36 milijona avtomobilov. Delnice podjetja so na indijskih borzah tudi zaradi brexita potonile za skoraj pet odstotkov.

Johnson na glas omenja trdi brexit, saj s tem upa, da bo dosegel boljši dogovor z EU-jem, analitiki ocenjujejo taktiko novega britanskega premierja. Foto: EPA

Velike izgube za vse

Čeprav Veliki Britaniji grozi, da bo v naslednjih 20 letih ostala brez avtomobilske industrije, še posebej, ko bo ta prešla na avtomatizirana vozila, Johnson ne kaže nobenega znaka popuščanja. In to kljub temu, da Honda in Ford na glas omenjata možnost zaprtja tovarn na Otoku. Pri Fordu so dejali, da se spet pripravljajo na izstop brez dogovora, da bi obvarovali svojo dobavno verigo.

Carlos Tavares, izvršni direktor skupine PSA, ki ima v lasti tudi Vauxhall (britanski Opel), je za Automotive News Europe jasno povedal, da bi bil brexit brez dogovora zelo slab za Združeno kraljestvo, za Evropo in celotno avtomobilsko industrijo. Svoj strah je podkrepil s konkretnimi številkami, in sicer, da bo avtomobilska industrija v primeru trdega brexita izgubila več 50 tisoč evrov na minuto!

Johnson se ravna po vetru

Johnson očitno, tako kot pred referendumom o izstopu Združenega kraljestva iz EU-ja meni, da si Evropa ne bo upala uvesti carin. Leta 2016 je dejal, da Britanci pokupijo toliko nemških avtomobilov, da bi bila uvedba carin enaka, kot da bi si želeli Nemci prerezati lastna grla.

Vendar pa se je EU med pogajanji izkazal za bolj strogega, kot so menili Britanci, ki se lahko v zadnjih desetletjih pohvalijo kot eni najbolj resnih igralcev na avtomobilskem trgu. V primeru trdega brexita pa bi utegnili na tem področju postati zelo nepomembni.

Zagovorniki brexita še vedno menijo, da bodo Nemci še vedno želeli po ugodni ceni prodajati avtomobile britanskim kupcem in bodo že našli obvode, da cene ne bodo višje, kot so zdaj. Foto: MMC RTV SLO/BMW

Na srečo avtomobilske industrije je Johnson znan tudi po tem, da zelo rad menja politične poglede. Leta 2015 je odločno zagovarjal britansko avtomobilsko industrijo pred splošnimi volitvami in jo opisal kot "eno izmed najbolj osupljivih zgodb v gospodarski zgodovini te države".

Analitiki ne zanikajo možnosti, da bo Johnsonov spet obrnil stran, oziroma bo moral stopiti na stran avtomobilskih proizvajalcev. Edino britansko podjetje, ki je pripravljeno podpreti Johnsonovo populistično politiko brexita, je majhen proizvajalec dirkalnih avtomobilov Ginetta, ki je v letu 2016 nastopil v Johnsonovi kapanji o zapustitvi EU-ja.

Rešitev le z izdatnimi državnimi subvencijami

Kot predsednik vlade mora zdaj Johnson prepričati industrijo, da ostane zvesta Združenemu kraljestvu in da dolgoročno ne bo nosila posledic brexita. Na primer z izdatnimi državnimi spodbudami v elektrifikacijo, ki bi lahko bila edini odgovor, da bi proizvajalci avtomobilov ostali v Združenem kraljestvu kljub izstopu iz EU brez dogovora.