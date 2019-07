Po novem lahko izberete Uberjevega voznika, ki z vami ne bo načenjal pogovora. Foto: AP

Uber je opcijo tihega voznika predstavil v sklopu svoje nadgradnje Uber Comfort, pri čemer lahko za več denarja izberete tudi večje vozilo z več prostora za noge in bolje ocenjene voznike. Aplikacija je od danes na voljo v 43 mestih po ZDA in v Ottawi.

Uporabniki lahko v primeru izbire opcije "Uber Comfort" kliknejo na "tišina zaželena", "rade volje se pogovarjam" ali pa pustijo aplikacijo na prednastavitvah. Izberejo lahko tudi toplejše ali hladnejše nastavitve klime.

Uber Comfort omogoča Uberju, da zaračuna več za rahlo boljša vozila in bolje ocenjene voznike. Aplikacija Uberju omogoča tudi, da voznike plačajo več, če so pripravljeni opustiti čveketanje in navijanje klime.

Sporna opcija

Vsi sicer niso navdušeni nad Uberjevo novotarijo, saj menijo, da gumb za tiho vožnjo žali dostojanstvo Uberjevih voznikov in jih sili v robotsko vedenje. Spet drugi novost pozdravljajo, češ da gre zgolj za še eno storitev več, ki je – glede na to, da stranke plačujejo za voznikove profesionalne usluge – popolnoma razumna.

"Odzivi na opcijo tihe vožnje so bili povečini pozitivni, tako med vozniki kot med strankami," je za spletno stran Techcrunch povedal predstavnik Uberja.

"Stranke cenijo doslednost in nadzor, ki ga imajo nad tipom svoje vožnje. Še posebej poslovni potniki pravijo, kako so jim preference glede voznikov omogočile boljšo produktivnost na poti do letališča, pomembnih sestankov ali ostalih z delom povezanih destinacij," je dejal.