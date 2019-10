Zadnji zmagovalec je ford focus. Foto: Uroš Modlic

Leto je minilo, znova je prišel čas, da določimo, kateri izmed avtomobilov, ki so v poslavljajočem se letu zapeljali na slovenske ceste, zasluži lovoriko slovenski avto leta 2020.

Izbor bo že 28. po vrsti, konkurenca pa je velika, kar 25 novih modelov je letos na seznamu. Pogoj je, da so prišli na trg v letošnjem letu in jih bo do 30. novembra registriranih vsaj 25. Med njimi je tudi lep delež elektrificiranih modelov.

Določite pet finalistov

Pet finalistov bodo bralci medijev, ki sodelujejo v izboru, določili z glasovanjem prek spodnje glasovnice, v finalu pa bomo novinarji dodali še svoje glasove in določili, na kateri model bodo trgovci lepili nalepke z zeleno-črnim logotipom.

Preden seveda izpolnite spodnjo glasovnico, vas vabimo k temeljitemu premisleku, kateri avtomobil si dejansko zasluži ta laskavi naslov – za avtomobil leta namreč ni dovolj, da je v vseh pogledih odličen, mora biti tudi izreden!

Tisti, ki bo zbral največ glasov, bo v finale vstopil s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi, tretjeuvrščeni s tremi, četrtouvrščeni z dvema in petouvrščeni z eno točko.

Poleg Avtomobilnosti in Vala 202 so mediji, ki sodelujejo v izboru, še Motorevija, časopis Delo s Slovenskimi novicami, časopis Dnevnik z Nedeljskim, časopis Večer, revija Evo, revija Avto magazin, spletni portal siol.net in avtomobilski vlogar Komotar Minuta.

Seznam avtomobilov, ki se letos potegujejo za naziv slovenski avto leta 2020:

Audi A1

Audi e-tron quattro

Audi Q3

BMW serija 1

BMW serija 3

BMW X5

Citroen C5 aircross

Jaguar i-pace

Land rover range rover evoque

Lexus UX

Mazda 3

Mazda CX-30

Mercedes CLA

Mercedes GLE

Mercedes razred B

Opel corsa

Peugeot 508

Porsche 911

Renault clio

Seat tarraco

Škoda kamiq

Škoda scala

Toyota corolla

Toyota RAV4

Volkswagen T-cross

Spomnimo se še malo začetkov izbora za slovenski avto leta.