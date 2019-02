Oglas

Foto: EPA/Po eni strani novejši avtomobili omogočajo varno doseganje večjih hitrosti, na drugi strani pa je večja hitrost povezana tudi z izpusti toplogrednih plinov, varnostjo v prometu in hrupom.

"V Španiji so se pred kratkim odločili, da znižajo hitrosti s 100 na 90 km/h. Ker so Francozi storili to že prej, so imeli dobre rezultate, kar zadeva smrtnost, in imeli manj nesreč na odsekih, kjer so znižali hitrost," pravi strokovnjak za promet Andrej Brglez."Od julija pa do zdaj je bilo v Franciji 100 smrtnih žrtev manj." Se vam to zdi prava rešitev, glede na to, da vozni park postaja sodobnejši, ceste pa varnejše?

Po rekordu katastrofalen januar

V Sloveniji je bil letošnji januar v primerjavi z lanskim katastrofalen na področju prometne varnosti. A statistika kaže, da se je varnost v prometu v Sloveniji korenito izboljšala. Če je še leta 1995 na slovenskih cestah umrlo 500 ljudi, je bilo leto 2018 rekordno, kar zadeva smrtne primere na naših cestah. Prvič do zdaj se je zgodilo, da je bila številka mrtvih pri nas v prometu manjša od 100 ljudi. Gre za odličen podatek, ne le statistično, ampak zato, ker se število smrtnih žrtev iz leta v leto zmanjšuje.

Vzrokov je več, boljši avtomobili z boljšo varnostno opremo, boljše ceste, "morda pa vendarle ni tako zelo slaba tudi naša vozniška kultura", pravi Brglez. A naj bo tragični januar opozorilo, da je še veliko prostora za napredek. Morda prav z zmanjšanjem hitrosti na cestah?

V Franciji dobri rezultati

Čeprav je v Franciji kar 74 odstotkov voznikov nasprotovalo ukrepu, pri katerem so na cestah zunaj naselij hitrost znižali z 90 na 80 kilometrov na uro, pa vlada kritikom, ki pravijo, da želijo polniti proračun, odgovarja s številkami iz preteklosti. Že leta 2015 so Francozi na treh odsekih ceste Nationale 7, ki vodi do francoske riviere ob Sredozemskem morju, omejili hitrost na 80 km/h in število prometnih nesreč zmanjšali za 18 odstotkov.

Prednosti in slabosti

Nasprotniki pravijo, da je vožnja z manjšimi hitrostmi veliko bolj monotona, sploh ponoči voznik hitro postane zaspan. Veliko novih avtomobilov je danes narejenih za varno doseganje hitrosti 200 km/h in več. Za to so skonstruirani in testirani v strogih razmerah. A z izjemo Nemčije je vožnja po avtocestah skoraj povsod omejena na hitrosti 130 km/h, prav tako v Sloveniji, ponekod pa še bolj.

Ko so pri nas gradili prve kilometre avtoceste, se je kljub večjim hitrostim dvignila raven varnosti v avtomobilih. Večja hitrost pa na drugi strani vpliva na večjo porabo goriva in večje izpuste toplogrednih plinov ter s tem onesnaževanje ozračja in vpliv na naša dihala. Zagovorniki znižanja hitrosti pravijo, da bi s tem okolje manj obremenili s hrupom, hkrati pa pretočnost ne bi bila nič manjša.

