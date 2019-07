Foto: Britax/S pravo organizacijo in dobro pripravo se potovanje lahko izkaže za čudovito izkušnjo.

Odhod na dopust načrtujte vnaprej. Odhod na pot naj bo ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah. Takrat je gneča na cesti najmanjša, izognete pa se tudi potovanju po vročini. Potovanje bo hkrati lažje, če bo otrok spal.

Otrok naj bo vedno pripet!

Odstotek ljudi, ki uporabljajo varnostni pas, se iz leta v leto povečuje, vseeno pa je še vedno preveč takšnih, ki se pred vožnjo z njim ne pripnejo. Otrok naj bo vedno pripet. Če otrok sedi spredaj, naj bo v tem primeru varnostna blazina vključena. Novejši in modernejši avtomobili moč izstrelitve zračne blazine znajo prilagajati celo glede na maso osebe, ki sedi spredaj, in v primeru otroka ta udari manj močno.

Če govorimo o dojenčku, ki je še v lupinici obrnjen nazaj in je tudi lahko na sprednjem sedežu, pa obvezno izključite varnostno blazino, da ne bo trčila vanj ob trku. Tudi sovoznikov sedež v tem primeru lahko pomaknete čim bolj nazaj. Z varnostnega vidika pa strokovnjaki za varno vožnjo priporočajo, da otroci sedijo zadaj. Zadnje sedeže prekrijte s starimi rjuhami ali odejo in jih zavarujte pred umazanijo. Ne pozabite na plastične vrečke, senčnike na steklih in majhne blazine za še bolj udoben počitek.

Foto: AMZS/Vedno je treba poskrbeti, da se otroci v avtomobilu počutijo udobno.

Potovanje naj bo druženje

V časih, ko hitimo in nam služba vzame več kot osem ur časa na dan, si več časa za otroke vzemite vsaj v času dopusta. V eni od oddaj Avtomobilnost so avtorji pozvali gledalce in bralce, da naj čas z otroci preživljajo kakovostno. To lahko storimo tudi med vožnjo. Z animacijo in družinskimi igrami lahko krepimo odnos in gradimo vrednote.

Najslabše je, če otrokom med vožnjo v roke potisnete tablico ali telefone. Tudi knjige niso priporočljive. Gledanje v nepremično točko v možganih sproži domnevno, da se ne premikamo, zato lahko otroke hitro obide slabost. Prepričajte jih, da gledajo skozi okno, skupaj lahko pojete pesmice ali pa jim pripovedujte pravljice.

Ustavljajte se

Bistveni pri daljših poteh na dopust so, tako za voznika, še bolj pa za otroke, dovolj pogosti postanki. Načrtujte jih vsaj na vsaki dve uri. Vnaprej se pozanimajte o počivališčih, kjer so tudi igrala. Pojdite na krajši sprehod in se nadihajte svežega zraka.

Postanki naj bodo bolj pogodu otrokom kot vam. Pri sebi imejte igrače, ki jih ima otrok najraje. Če otroka hranite po steklenički, ne pozabite pripraviti zaloge in je spraviti v hladilno torbo, vedno pa naj bo pri roki dovolj tekočine. Po možnosti vode in ne sladkih sokov. Pijačo naj otroci pijejo po požirkih, ne pol litra naenkrat.

Foto: BoBo/Ne pozabite na hrano in pijačo. Poskrbite tudi, da bodo spili dovolj tekočine, najbolje vode.

Sendviče in ocvrto hrano odsvetujemo. Prehranski strokovnjaki priporočajo sir, oreščke in sadje. Sladke prigrizke ponudite le vsake toliko časa. Malice si nikoli ne privoščimo v avtomobilu, ampak na postankih na počivališčih. Če nas sili na bruhanje, ne smemo ustaviti sredi avtoceste ali kar na odstavnem pasu, ampak moramo imeti v avtomobilu za tak primer vedno plastično vrečko, ki jo lahko pozneje, ko se varno ustavimo, odvržemo tam, kjer je dovoljeno, in se nadihamo svežega zraka.

Zavedajte se, da je lahko potovanje za otroke tudi dogodivščina. Nekaj dobrih iger za vožnjo z avtomobilom smo za vas pripravili tudi v oddaji Avtomobilnost. Video najdete na povezavi tukaj.