Foto: BoBo/Če se obeta "huda ura," raje ostanite doma.

Toča letos voznikom in njihovim vozilom ni prizanesla. Pa smo šele na začetku poletja. Neurje s točo so zato že povzročila čakalne vrste pred zavarovalnicami.

Zavarovanje avtomobila je le ena, zelo pogosta možnost zavarovanja avtomobila za primer toče. V primeru, da nimate garaže ali nadstreška, slednjega lahko za vsaj dva avtomobila glede na cene na trgu postavite že za nekaj tisoč evrov, zavarujete tudi s pomočjo ponjave, oziroma pregrinjala, ki ima več funkcij. Vozilo namreč varuje tudi pred soncem.

Foto: MMC RTV SLO/Ilinka Todorovski/Veliko voznikov za zaščito vozil poskrbi šele v zadnjem trenutku, ali šele, ko začne klestiti toča, za to pa uporabljajo odeje. S tem lahko tvegajo hude poškodbe.

Zaščita za nekaj deset evrov

Dobro pregrinjalo dobite že za 60 evrov, pazite pa, da bo dovolj veliko za vaš avtomobil, saj obstajajo različne velikosti.

Vozilo lahko s ponjavo prekrijete v manj kot minuti. Pomembno je, da je montaža hitra in enostavna. Pri izbiri ponjave bodite pozorni, da ima ustrezne pritrditvene sisteme. Bodite pozorni, da je ponjava obložena z dovolj debelo peno, ki bo ublažila udarce od toče, vendar pa bo tudi ponjava težko v popolnosti preprečila poškodbe karoserije pred veliko točko v velikosti oreha ali teniških žogic, kakršni smo priča letos.

Največkrat uporaben material je najlon, pod katerim je všita podloga iz pinjenega polietilena, dražji sistemi pa imajo še mehurčkasto folijo in tylen. Na trgu so razširjene tudi že mreže, ki so razprostrte na samostoječi konstrukciji iz aluminija.

Foto: MMC RTV SLO/Mojca Budna/Če vas med vožnjo ujame toča, se ustavite na varnem mestu, nikakor pa ne pod nadvozi in v predorih ter na avtocesti. To je kaznivo in nevarno.

Rešitev so tudi parkirne hiše

Vozila nikar ne zavarujte z odejami ali kartoni, saj jih lahko hitro odpihne veter. Pogosto pa jih potem ljudje kar med padanjem toče nameščajo na novo, pri tem pa tvegajo tudi lastno varnost.

V zadnjih letih pogosto pred napovedjo neurij svoja vrata parkirnih hiš odprejo nakupovalni centri. Če ga imate v bližini, se pozanimajte, ali je možno avtomobil na varno ponoči parkirati pod streho trgovskih centrov.

Avto naj popravi strokovnjak

Če je avto poškodovan od toče, naj poškodbe popravljajo usposobljeni strokovnjaki s pravim orodjem. Popravila toče namreč izvajajo za to usposobljeni in specializirani mojstri, ki jih velikokrat pokličejo kleparske delavnice ali pa zavarovalnice.

Manjše poškodbe na karoseriji vozila velike do pet centimetrov lahko v prvotno stanje povrnemo s hladnimi popravili, kar pomeni brez kleparskih in nato ličarskih popravil. V ličarsko delavnico morajo vozila takrat, ko je poškodovan tudi lak vozila. Naš nasvet je, da skupaj z mojstrom, ki bo popravljal vozilo, pregledate avtomobil in preštejete število poškodb, ki se označijo in premerijo. Od tega je odvisna tudi cena in čas popravila.