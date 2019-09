ID 3 je kombilimuzina, ki se po velikosti lahko primerja z golfom, po prostornosti v kabini pa s passatom. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Letošnji avtomobilski salon v Frankfurtu je ob odsotnosti številnih najpomembnejših svetovnih proizvajalcev vozil zelo osiromašen v primerjavi s preteklostjo, kar nakazuje, da so avtomobilski saloni v veliki krizi, a avtosalon prihaja tudi v času, ko se avtomobilska industrija ob manjšem povpraševanju kupcev po avtomobilih s strahom sprašuje, kaj bo z brexitom, pa trgovinsko vojno med ZDA in Kitajsko, še bolj pa se bojuje s časom, saj morajo avtomobilski proizvajalci do prihodnjega leta zadostiti pravilom EU-ja o zmanjšanju emisij CO2 na povprečje 95 gramov na proizvedeni avtomobil, v nasprotnem primeru ji grozijo velike kazni.

Električni avtomobili v središču pozornosti

Zato Frankfurt prinaša pomembna sporočila. Električni avtomobili blestijo, na obrobje razstavnih prostorov pa so izrinili vozila z motorji na notranje zgorevanje, ki v nasprotju z avtomobili, ki med vožnjo ne povzročajo emisij, še vedno prinašajo dobiček. Novinarji Avtomobilnosti so se z mikrofonom sprehodili med glavnimi avtomobilskimi novostmi in zbrali tudi izjave ljudi, ki imajo velik vpliv v avtomobilski industriji.

Letošnji frankfurtski avtomobilski salon je v znamenju električne mobilnosti. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Volkswagen predstavil novega kralja

Med glavne zvezde salona spada volkswagen ID 3. Gre za prvo Volkswagnovo popolnoma električno vozilo, razvito po aferi Dieselgate, ki mu v Wolfsburgu nalagajo kar vlogo golfa, ki za zdaj ostaja najpomembnejši model znamke, a je ID 3 morda najpomembnejši model za znamko v zadnjih nekaj desetletjih. Z njim se želijo zavihteti na vrh proizvajalcev električnih vozil. Na zunaj je gabaritsko podoben golfu, tudi prtljažnik je uporabno velik kot pri vladarju evropskih cest, a bistveneje je, da se po prostornosti v kabini lahko primerja s passatom.

Za kako pomemben model gre, smo se prepričali na predvečer salona, ko nas je Volkswagen povabil na dogodek, kjer so pokazali le ID 3 in nobene druge štirikolesne premiere, kot smo bili to vajeni v preteklosti.

Avtomobil za množice

VW začenja novo ero. Z novim ID 3 vabijo tudi ljudi, ki so bili včasih zaljubljeni v hrošča. Glavni oblikovalec pri Volkswagnu Klaus Bischoff je za Avtomobilnost povedal, da mora biti njihov električni avtomobil prijazen in enostaven za uporabo v mestih. In računajo, da bo to avtomobil za množice, že prihodno leto, ko bo prišel tudi k nam, naj bi to postal daleč najbolj prodajan električni avtomobil v Sloveniji. Pri slovenskem uvozniku so v letošnjih napovedih omenjali celo številko 1.000 prodanih vozil ID 3 v enem letu pri nas.

Tudi opel corsa v novi generaciji stavi na električno različico. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Bischoff nam je še povedal, da je oblika zelo pomembna in njihov električni avtomobil ima elemente planetarno popularnega golfa, kot je zajeten C-stebriček, ki je skoraj enak kot pri golfu. Naši vtisi, ko smo se usedli v avtomobil, so, da je prijazen, prostoren, pri VW pa tako kot pri golfu obljubljajo brezčasen dizajn in še vedno lahko pričakujemo tudi GTI-različice, čeprav VW vstopa v električno obdobje.

Tudi nova corsa s polnilnim kablom

Elektrika je bila glavna tudi na razstavnem prostoru Opla, kjer smo si pogledali novo generacijo corse, ki bo tudi povsem električna, glavna beseda pa je pripadla novemu zakonu o omejitvi emisij evropskih avtomobilov. Čeprav je Opel predstavil zelo zanimive bencinske in dizelske motorje, ki bodo električnim modelom in priključnim hibridom pomagali loviti mejo 95 gramov CO2 na prevoženi kilometer poti.

Vodja razvoja pri Oplu Cristian Müller nam je povedal, da je bil njihov cilj na eni strani narediti elektrificirane avtomobile tako zanimive, da bo vožnja z njimi užitek, hkrati pa kot uspeh poudarjajo tudi nove bencinske motorje z nizkim ogljičnim odtisom. "Motor na notranje zgorevanje pri corsi je za 25 odstotkov bolj ekonomičen, s čimer smo dokazali, da je prihodnost motorjev na notranje zgorevanje še vedno svetla. Za nami je trdo delo. To smo dokazali tudi z novim trivaljnim motorjem pri novi astri, s prav tako 25-odstotnim izboljšanjem. A ključna beseda je še vedno elektrifikacija. Zavedamo se, da moramo biti prilagodljivi in v bližnji prihodnosti kupcem ponuditi čim bolj pestro izbiro motorjev in tehnologije. Gledamo že vnaprej, tudi proti gorivnim celicam," še pravi Müller.

Fordov dinamični križanec je puma. Foto: MMC RTV SLO/Lovro Megušar

Pri Fordu začenjajo s hibridi

Pri Fordu pa sporočajo: "Klasični motorji bodo v nekaj letih postali predragi." Fordove napovedi glede elektrifikacije oziroma hibridizacije svoje palete so postale realnost – v obliki evropske pume, globalne kuge in ameriškega explorerja. Pospremili so jih s trditvijo, da bo že leta 2022 prodanih več hibridov kot pa klasično gnanih fordov.

V ospredju sta bila dva hibrida. Treba je izpostaviti povsem nov model puma, ki k popolni elektrifikaciji najprej stopa kot klasični hibrid, pa še križanec je, torej nastopa v najbolj rastočem prodajnem razredu v Evropi. Naslednja stopnja je kuga s priključnim hibridnim sistemom, ki bo omogočala okoli 50 kilometrov vožnje zgolj na elektriko. In če smo kugo poznali kot robustnega križanca, bo v tretji generaciji po zaslugi "focusovih oblikovalcev" bolj športna. Tretji hibrid je explorer, ki ga je Ford končno pripeljal v Evropo. Všečna oblika in hibridni pogon naj bi bila recept za uspeh.

"Motorji na notranje zgorevanje bodo obstali v hibridnih modelih in priključnih hibridnih modelih. Ne smemo pozabiti niti na blage hibride, bencinske in dizelske," pravi vodja elektrifikacije pri Fordu Thomas Zenner, ki se že obrača proti letu 2030, ko bodo morali avtomobilski proizvajalci še za dodatnih 37,5 odstotka zmanjšati izpuste CO2, kar bo po njegovih besedah motorje na notranje zgorevanje naredilo predrage. "Na neki točki bo električni pogon postal cenejši, razvoj bo veliko cenejši. Zagotovo bomo v prihodnosti videli več elektrificiranih modelov," pravi sogovornik.

Tudi Škodin razstavni prostor naelektren

In še nekaj za ljubitelje češke uspešnice. Na salonu avtomobilov v Frankfurtu je Škoda predstavila svoje modele z oznako IV, gre za na različne načine elektrificirane modele. A v kotu je stala lepotica iz leta 1959, prva octavia. Po eni strani je bila tam zato, ker praznuje 60. obletnico, a v prvi vrsti zato, da bi napovedala novembrski prihod nove octavie.

Član Škodine uprave, zadolžen za prodajo in marketing, Alain Favey je za Avtomobilnost povedal: "Octavia ima že 60 let enak genski zapis. Iz generacije v generacijo boste našli enake sestavine – to je prostorsko udobje, velik prtljažnik, tudi sedenje na zadnjih sedežih je razkošje, pa čeprav na njih sedi tako visok človek, kot sem jaz. Zato je octavia najbolje prodajan Škodin model in upamo, da bo tako tudi s prihodom nove generacije."

A mimo elektrifikacije nismo mogli niti pri Škodi. Predsednik Škodine uprave Bernhard Maier je o modelih IV povedal: "Kupcu želimo z avtomobilom ponuditi celoten ekosistem, vključno s polnilnimi boksi za domače polnjenje. To pomeni, da kupcem ponujamo tudi inštalacijo boksa. Ponujamo Škodino IV aplikacijo, s pomočjo katere lahko voznik stalno nadzira napolnjenost baterije, ali pa na vsakem koraku ve, kje bo lahko polnil svoje vozilo."