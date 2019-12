Pred petinštiridesetimi leti je na ceste zapeljal volkswagen golf, prvi pravi predstavnik kombilimuzin spodnjega srednjega razreda, ki je poleg tega, da je nemško avtomobilsko tovarno izvlekel iz hudih težav, utemeljil tudi lastni "golfov razred". Danes je na cestah že osma generacija. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Težko pričakovana nova generacija golfa, že osma. Golf je bil vedno narekovalec trendov, vedno je prinašal novosti v svoj, golfov razred. A danes kaže, da so se trendi odmaknili od golfa.

Namreč, vsi pravijo, da danes želijo kupci imeti SUV in da tisti, ki vztrajajo v golfovem razredu, želijo, da so to športni avtomobili, skorajda že kupejevski. No, golf ostaja golf. Čeprav na prvi pogled daje slutiti, da golf pretirano ostaja golf, da ne prinaša ničesar novega, pa na drugi pogled, sploh po prvi vožnji lahko rečemo, da prinaša ogromno novega. Ampak tisto je skrito v tehniki in v notranjosti.

Volkswagen je v razvoj nove generacije golfa vložil kar 1,8 milijarde evrov. Na isti platformi bo nastajala tudi nova octavia in seat leon. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Konec z menjavami žarnic

Začnimo z lučmi. Prav vsak novi golf bo imel vsaj za 20 odstotkov boljše luči kot predhodniki, kajti po novem so serijski LED žarometi. Ti zdržijo celotno življenjsko dobo avta, torej konec je z zoprnimi menjavami žarnic, LED žarnice pa oddajajo tudi prijetnejšo svetlobo z barvno temperaturo, ki je bližje dnevni svetlobi. Ta je prijetnejša za naše uči, hkrati pa omogoča boljše kontraste in lažje zaznavanje ovir.

In, ko smo pri ovirah med nočno vožnjo, resnično vam toplo priporočamo doplačilo za matrične žaromete. Kar 22 malih diod bo med nočno vožnjo omogočalo, da boste ves čas vozili z dolgimi lučmi, pa kljub temu ne boste nobenega souporabniki ceste zaslepili.

V primerjavi s sedmo generacijo je novi golf bolj praktičen, še zmogljivejši, bolj ekonomičen in še bolj prostoren. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Bistvena je kamera

Damir Sokolov, vodja razvoja žarometov pri Volkswagnu je za oddajo Avtomobilnost povedal: »Podatke zbira kamera, nameščena v vzvratnem ogledalu. Prepozna lahko 12 predmetov, torej nasproti vozeča vozila, znake in vozila pred nami. Poleg tega uporabljamo podatke GPS-a, smer, zasuk in hitrost. Glede na te štiri vhodne podatke lahko končnemu uporabniku kar najbolje osvetlimo cesto.«

Novi matrični žarometi znajo obliko snopa prilagoditi tudi slabim razmeram, s čimer odpravljajo potrebo po dodatnih lučeh za meglo, od skupno 45 svetilnih diod v enem žarometu pa se bo v mestu še posebej izkazala osmerica diod za nakazovanje smeri.

»Prvič smo vgradili sprednji dinamični smernik. Udeleženec v prometu tako prej opazi, da se nekaj dogaja, in se na spremembo prej pripravi,« še pravi strokovnjak za osvetlitev.

Materiali so taki, kot smo jih navajeni v avtomobilih višjega cenovnega razreda, enako velja za vgrajene tehnologije. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Za ljubitelje pritiskanja in drsanja

Notranjost bodo ljubitelji klasike sprejeli z mešanimi občutki, kajti gre za povsem novodobno, digitalno armaturno ploščo. A ne slepimo se, živimo v dobi drsanja po zaslonih, premikanja ikon po svoje in tako kot vsak mobilni telefon bo tudi novi golf od nas zahteval nekaj seznanjanja, če ga bomo želeli v polnosti izkoristiti. Kajti opcij je veliko, upravljanje z mahanjem zdaj deluje že precej dobro, na voljo je glasovno upravljanje, zaradi česar se boste prostovoljno odpovedali slovenskim menijem, prilagodite si lahko barve, vrhunsko pa novi golf svoj informacijski zaslon kombinira tudi recimo z Applovim carplayem.

Oblikovno nismo pričakovali velikih sprememb, saj smo že navajeni, da se pri Volkswagnu zanašajo na evolucijo. Drugače je v kabini, ki je z digitalnimi sistemi precej revolucionarna. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Dizlu se iztekajo časi

»Golf se je skozi preteklih sedem generacij močno proslavil s svojimi dizelskimi različicami, a po prvi vožnji lahko potrdim, da se dizelskim motorjev v golfu počasi res iztekajo časi,« pravi Miha Merljak, ki je preizkusil novega golfa.

Pa tega sploh ne pravimo iz okoljskih vzgibov, nenazadnje smo bili neizmerno navdušeni nad zvokom, živahnostjo in odzivnostjo novega dvolitrskega dizla. Stvar je v tem, da bo novi dizel primeren kvečjemu za trgovske potnike zato, ker so tu hibridizirani e-TSi bencinski motorji.

Henrik Hoffmeyer, vodja razvoja pogonskih sklopov pri Volkswagnu je za našo oddajo povedal: »48-voltni sistem se začne pri generatorju zaganjalnika, ki zažene in ustavi motor. Predvsem pa med vožnjo obnovi veliko kinetične energije. Največja prednost za kupca je, da mu je udobneje ob zaganjanju in ustavljanju motorja. Ko vžge motor, ne čuti tresenja volana in sedeža. Vžge se v trenutku. Enako je, ko se ugasne.«

Navdušil nas je bencinski TSI motor in novi dvosklopčni samodejni DSG menjalnik. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Med vožnjo se ugaša in prižiga

Motor se med vožnjo tudi ves čas ugaša in prižiga ter tako varčuje z energijo, govorimo o jadranju, in to opravlja povsem brez tresljajev, še posebej učinkovit pa je ta 48-voltni start-stop sistem.

»Če stopite na zavoro, se motor pod 7 km/h ugasne, če pa si premislite in dvignete nogo z zavore, se v trenutku spet vžge in lahko takoj nadaljujete vožnjo. Tudi speljevanje je bolj gladko, saj deluje kot hibridni sistem. Ne kot motor z dvojno sklopko. Ves čas vožnje torej bolj ali manj prevladuje občutek hibrida,« še dodaja Hoffmeyer.

Pozabite na ročni menjalnik

Morda še to: pozabite, ampak res, pozabite na ročni menjalnik. Novi DSG je v golfu nuja! Pika.

No, kako velik je golf pri nas, morda priča podatek, da se po slovenskih cestah vozi 63.000 golfov vseh preteklih sedem generacij. In naj se razmere na slovenskem trgu še tako hitro spreminjajo, zanimanje za golfa usiha veliko počasneje kot za konkurenco.

Edo Strajnar, vodja prodaje pri Porsche Slovenija o prodaji pri nas pravi, da je razred vozil s prisekanim zadkom, t. i. golfov razred, lani padel za 20 odstotkov in eno leto prej za podoben delež: »Mi ugotavljamo, da bi s približno 2.000 modeli delež v tem golfovem razredu obdržali nekje med 25 in 30 odstotki kar pomeni, da bi morali v prihodnjem letu izdobaviti okoli 2.000 golfov, to pa je tudi naš načrt.«