Katar bo SP v nogometu gostil konec leta 2022. Foto: Foster + Partners

Po pisanju nemškega Automobilwocheja želi Volkswagen za svetovno nogometno prvenstvo leta 2022 skupaj z državnim skladom Katarja zgraditi vozni park samovozečih električnih avtomobusov. Pri tem se zlasti omenja vozilo E-Bulli ID Buzz.

Generalni direktor koncerna Volkswagen Herbert Diess in šef premoženjskega sklada z imenom Qatar Investment Authority (QIA) Mansur bin Ibrahim Al Mahmud sta v katarski prestolnici Dohi že podpisala pogodbo. Cilj projekta je "mobilnost Katarja" in metropolo na Bližnjem vzhodu spremeniti v trajnosten in hkrati ekonomičen model, piše v izjavi sklada. Koncept vključuje tudi nogometno svetovno prvenstvo, ki ga bo Katar gostil konec leta 2022.

Dostavniki in avtobusi

V projekt so vključeni Volkswagnov oddelek za lahka gospodarska vozila, švedska podružnica tovornjakov Scania, pa tudi Volkswagnovo hčerinsko podjetje MOIA, ki v nemškem mestu Hannover že od sredine leta 2018 redno v uporabi ponuja nov koncept prevoza.

Koncept s pomočjo programske opreme in aplikacije omogoča spontano sopotništvo. Skoraj tako kot pri uporabi taksija potnike lahko poberemo in odložimo skoraj kjer koli v mestu. Tudi v tem primeru lahko vsi potencialni potniki prek aplikacije rezervirajo vožnjo, med potjo pa vstopijo dodatni potniki ali pa obstoječi potniki izstopijo. Da pa bi bilo vozilo ves čas kar se da izkoriščeno, algoritem izračunava najboljšo učinkovitost z vidika časa in poti. Tako je MOIA nekakšna mešanica med javnim lokalnim potniškim prometom in taksijem. V projekt je vključena še ena Volkswagnova hčerinska družba – Autonomous Intelligent Driving (AID), ki je specializirano za programske platforme za avtonomno vožnjo. Skupaj želijo na SP-ju v nogometu v Dohi ponuditi "električni in avtonomni sistem lokalnega prometa" brez emisij.

Volkswagnov električni kombi bo na SP-ju v Katarju opremljen s tehnologijo za avtonomno vožnjo četrte stopnje. Foto: Volkswagen

Po Volkswagnovih zagotovilih naj bi v ta namen navijače naokoli prevažalo 35 avtonomnih električnih avtobusov E-Bulli ID Buzz, namenjenih štirim potnikom, oziroma deset avtobusov Scania za skupine navijačev.

4. stopnja avtonomne vožnje

"QIA in Volkswagen bosta sodelovala pri razvoju potrebne fizične in digitalne infrastrukture," je sporočil katarski sklad. Pri tem so pojasnili, da vozila še ne bodo ponudila najvišje, torej 5. stopnje avtonomne vožnje, pri kateri vozilo nima več stopalk in volana, ampak 4. stopnjo, kar pomeni, da bo samodejno vožnjo še vedno nadzoroval voznik in bo zmožen prevzeti nadzor nad vožnjo v vsakem trenutku. Vendar pa bodo avtomobili vozili popolnoma samodejno in neodvisno.

Diess je še pojasnil, da se projekt uporablja tudi za pridobivanje izkušenj "v resnični uporabi" in bo "odskočna deska" za nadaljnje projekte avtonomne vožnje. Vodja državnega sklada Al Mahmud pa je poudaril: "Za napredek v naših mestih potrebujemo nov val inovacij. Doha se želi spremeniti v 'Pametno mesto' z omrežno in energetsko učinkovito infrastrukturo."

V vozilu bo med avtonomno vožnjo še vedno voznik. Foto: Volkswagen

Električni bulli prihaja leta 2022

Volkswagen je sicer že leta 2017 potrdil serijsko proizvodnjo električnega bullija oziroma električnega kombija I.D. BUZZ, ki pooseblja slavnega bullija iz 60. let. V prodajne salone bo prišel prav leta 2022, ko bo na sporedu SP v nogometu v Katarju. Serijski “električni bulli" bo meril 4,9 metra v dolžino, izdelovali pa ga bodo v Volkswagnovi tovarni v Hannovru, kjer je nastajalo tudi prvih šest generacij legendarnega kombija. Od tam ga bodo izvažali na evropske trge, v Združene države Amerike in na Kitajsko. Kombi bo opremljen s tehnologijo za avtonomno vožnjo tretje stopnje. Konceptno vozilo z enim polnjenjem obljublja do 435 kilometrov dosega, pri čemer so omenjali, da bo serijska različica ponujala še več.