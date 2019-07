Vožnja v natikačih ni vedno varna. Foto: AMZS

Pri AMZS-ju opozarjajo, da morajo biti čevlji dovolj čvrsti, da lahko učinkovito prenesejo silo noge na pedal, in dovolj oprijemljivi, da med pritiskanjem na pedal ne drsijo. Poleg tega je treba biti pozoren, da je obuvalo pravilne velikosti, da z njim po nesreči ne pritiskamo na napačen pedal. Poleg tega ob vožnji z natikači obstaja nevarnost, da vam ti zdrsnejo z noge, kar lahko odvrne vašo pozornost in povzroči nesrečo.

35. členu zakona o pravilih cestnega prometa 35. členu zakona o pravilih cestnega prometa pravi:

“Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).”

Vožnja v natikačih oz. bosih nog sicer ni proti pravilom, lahko pa vas policist po 35. členu zakona o cestnoprometnih predpisih oglobi za 120 evrov, če ugotovi, da obutev zmanjšuje vašo zmožnost obvladovanja vozila.

Podobna pravila veljajo tudi v drugih evropskih državah in pri naših sosedih. V nobeni sosednji državi ni izrecnega pravila proti vožnji v natikačih, lahko pa vam napišejo kazen, če ste zaradi vožnje v njih povzročili nesrečo. Izjemi na področju zakonodaje sta le Grčija in Španija, kjer vas bodo za vožnjo v neprimerni obutvi oglobili za 50 oz. 80 evrov.

V avstrijski avto-moto zvezi ÖAMTC pa so preverili učinkovitost različnih tipov obutve pri zaviranju. Pri natančnem zaviranju so se najslabše odrezale visoke pete, saj v njih ne moremo natančno prenašati teže na pedal. Pri nenadnem zaviranju so najslabši prav natikači, saj je bila zaradi mehkega podplata pri njih zavorna pot znatno daljša od povprečne. Ugotovili so, da so najbolj primerna obutev za vožnjo športni copati, ki združujejo čvrst podplat, dober oprijem in udobje.