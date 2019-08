Fiesta in focus sta sploh prvič na izbiro s terensko različico active s posebnimi zaščitami in povečano oddaljenostjo karoserije od tal. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

Ponavadi pišemo, da so tovrstni avti samo našminkani. Torej, ustnice so … takšne kot prej. Uhani so črni, plastični, puder se lesketa, a zelo zadržano.

Skratka, za oba Fordova activa lahko rečemo, da sta naličena, ampak poslovno nevpadljivo, nikakor ne kričeče, ocenjujemo, da je to primerna pot za znamko, ki prihaja iz resnobnih nemških krajev. A res bi bilo nekaj hudo narobe, če bi bila poanta samo v teh drobnih oblikovalskih detajlih. In res ni, so pa ključne prednosti activov vendarle v detajlih. Izjemno pomembnih detajlih.

Za avanturiste

No, activa sta namenjena vsem, ki vas prostočasne aktivnosti redno vlečejo “mal na zrak”, če se izrazimo v stilu naših Youtube kolegov. In predvidevamo, da vi “outdoor uživači”, v resnici ne rabite terenskega avta, čez drn in strm greste tako ali tako peš ali s kolesom, v slabih razmerah pa tudi ne izzivate nesreče, vse svoje poti bi torej lahko opravili tudi s klasičnim cestnim avtom.

Pri Fordu veliko stavijo na svoje športne terence in križance, ki pa so jih razvrstili v tri skupine. Med prave, robustne modele, kot je ranger, športne terence in križance, kot so ecosport, edge ali kuga, ki ponujajo štirikolesni ali dvokolesni pogon in cenovno najugodnejšo skupino, v katero spadata fiesta in focus active, ki ponuja kompromis med križancem in običajnim kompaktnim petvratnim avtomobilom. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

A zagotovo ste svoj avto že kdaj pustili na kakšni zelenici, tudi na kak mali kucelj ste ga že morali poriniti. Verjamemo, da od svojega avta pričakujete kvečjemu, da ne bo škripal in cvilil, ko se boste peljali po luknjastem makadamu, in da bo vzmetenje zdržalo udarec v kakšno spregledano globoko luknjo, predvsem pa da kamenčki izpod koles ne bodo česa poškodovali. Aja, pa tudi to, da ne bo treba za vsako figo treba popravljsti tistih drobnih poškodb na laku, ovinek skozi pralnico mora biti dovolj, da bo avto spet lep in čist.

Še vedno dinamična avtomobila

No, fiesta in focus active vas bosta v prvi vrsti res osvojila s svojimi osnovnimi značilnostmi, torej z vrhunskimi dinamičnimi voznimi lastnostmi, v tem resnično blestita v primerjavi s svojimi tekmeci. A lahko ocenimo, da sta tudi z izletniškimi očmi več kot dovolj kompetentna. Še posebej focus, ki čeprav zgolj s prednjim pogonom zmore tudi nekaj kvazi terenskih podvigov. Namreč, izbirnik voznega režima ponuja tudi program, ki motor ves čas umetno ohranja v območju z več navora, na našem testu je tako s presentljivo lahkoto opravil s klanci, s katerimi sicer soočamo le terence. In ko smo ga spuščali po blatu, je ubogal, ni zbezljal po svoje. In to v praksi šteje največ.

Modele active prepoznate Prepoznate po bolj robustnih oblikovalskih potezah, posebnih platiščih, serijskih strešnih nosilcih, plastično zaščito okoli odbijačev in aktivno masko za zajem zraka. Foto: MMC RTV SLO/David Šavli

No, nečesa pa vendarle nismo preizkusili, sončne kreme nismo razmazali po volanskem obroču in sedežev nismo popackali s kakšnim paradižnikom iz sendviča, tudi jogurt se nam ni polil po armaturki. Inženirjem verjamemo, da je activa enostavno očistiti.

Test avtomobila si lahko pogledate tudi v videoprispevku iz oddaje Avtomobilnost, ki se na male zaslone spet vrača meseca septembra.