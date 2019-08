Novo generacijo beetla je Volskwagen predstavil leta 1997, vendar ni doživela take slave kot izvirni hrošč. Foto: AP

Ko je pred tedni Volkswagen uradno sklenil proizvodnjo slovitega hrošča oz. beetla, je sočasno oznanil še eno novost: vseh 65 primerkov poslednje serije hroščev bo mogoče kupiti le prek spletnega trgovca Amazon Mexico. Ta je tako v soboto prve primerke zadnjih beetlov dostavil kupcem, zapakirane v posebne, po meri izdelane zabojnike.

Po poročanju mehiških medijev je bil sicer odziv na (zgolj) spletni nakup dober. Eden izmed navdušenih kupcev Joaquin Jasso je tako za španski časnik Expansion med drugim dejal, da je tako kupovati avtomobil predvsem zelo praktično: "Vzelo mi je le kakšne tri minute."

Za enega izmed zadnjih hroščev (ki si sicer z izvirnikom deli samo ime) je odštel 21.000 ameriških dolarjev oz. 19.000 evrov.

Model, ki se ga je prijel vzdevek hrošč, so začeli izdelovati takoj po drugi svetovni vojni, na severnoameriški trg pa je bil iz Nemčije prvič pripeljan leta 1949. V ZDA so jih prodali skoraj pet milijonov, kar predstavlja okoli četrtino prodanih modelov po vsem svetu, so zapisali pri Volkswagnu. V nemškem velikanu so sicer prodali 21,5 milijona hroščev, je poročal STA.

Nemci so konec 90. let prejšnjega stoletja predstavili nov model hrošča in jih do leta 2010 prodali 1,2 milijona, vmes pa so leta 2003 nehali izdelovati prvotno različico. Aktualna tretja generacija hroščev je zaživela leta 2011.