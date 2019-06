Foto: Citroën/Kolesa za konceptno vozilo citroën 19_19 so bila zasnovana in razvita v partnerstvu z Goodyearjem.

Citroën je pred kratkim predstavil zanimivo konceptno vozilo 19_19, s katerim razkriva, kako se bomo vozili v niti ne tako oddaljeni prihodnosti.

Vozilo, ki se v videoposnetku vozi po slikovitih cestah na otoku Pag na Hrvaškem, podira meje tradicionalnih avtomobilskih zapovedi. Med drugim na njem izstopajo tudi pnevmatike. Platišča merijo kar 30-palcev, s premerom 930 milimetrov, kar je skoraj 40 centimetrov več od povprečnega platišča, obdajajo pa jih pnevmatike dimenzij 255/30 R 30. Konceptna pnevmatika sicer nosi ime C100.

S svojo visoko in ozko zasnovo voznikom zagotavljajo zmogljivost, udobje in boljše vozne lastnosti na mokri podlagi, manjši kotalni upor pa povečuje tudi energetsko učinkovitost vozila. Po meri je oblikovan tudi dezen tekalne plasti, ki s skoraj sto bloki več, kot jih ima v tekalni plasti običajna pnevmatika, doprinaša k občutnejše tišji vožnji. Izjemen je tudi dizajn. Pri oblikovanju dezena so pri Goodyearu navdih črpali iz narave, saj zmes kanalov tekalne plasti posnema lastnosti naravne gobe. Zaradi tega bi tekalna plast v suhih razmerah postala bolj toga, v mokrem pa bi se zmehčala, posledično pa bi pnevmatika pridobila boljše lastnosti pri zaviranju v vseh razmerah, hkrati pa tudi boljši oprijem in vodljivost.

Foto: Citroën/Kolesa merijo 30-palcev, revolucionarna zasnova pa daje občutek, da so kolesa povsem ločena od karoserije.

Pnevmatika in platišče sta videti kot celota, saj guma sega čez rob platišča, kar izboljša zvočno udobje. Blatniki so hkrati ločeni od karoserije in integrirani v kolesa, kar daje občutek, da so kolesa povsem ločena od karoserije: zdi se, da kabina sloni na štirih kroglah, ki jo popolnoma izolirajo od cestišča. Srednji del koles se ne vrti, tako da logotip Citroën Origins opazimo, tudi kadar se 19-19 Concept premika.

Sodelovanje gumarja in proizvajalca avtomobilov

Pierre Leclercq, direktor oblikovanja pri Citroënu pravi, da tehnologije, ki danes vstopajo v avtomobilsko industrijo, niso le tehnologije, ki jih vgrajujejo v avtomobile, ampak del prihodnjega koncepta. "Ne razstavljamo le avtomobila, temveč ves koncept, ki bo spremenil industrijo prav zaradi tehnologij, ki bodo na voljo," pravi sogovornik.

No, Francozi so v tem računalniškem okolju predstavili idejo samovozečega avtomobila z velikanskimi gumami. Leclercq razloži: "Hoteli smo velike gume, avto, ki bo na cesti visok, in veliko udobja. To ne gre vedno skupaj. Hoteli smo tudi neodvisno vzmetenje, popolnoma integrirano s kolesi in gumami. Pnevmatiko nam je pomagal razviti Goodyear."

Sodelovanje avtomobilistov in gumarjev ni nekaj novega. A po novem zdaj gume postajajo celo pametne. Zdi se kot narobe svet. A v ozadju so povsem praktične koristi.

Foto: Citroën/Goodyearova pnevmatika je z vstavljenimi senzorji tudi pametna, saj bo lastnik pravočasno, še pred okvaro, vedel, da bo guma spustila.

Chris Helsel, podpredsednik in vodja razvoja pri podjetju Goodyear pravi: "S tipalom v gumi lahko na primer spremljamo tlak. Če poznamo tlak, lahko svetujemo polnjenje, da bo guma v najprimernejšem stanju. S spremljanjem temperature lahko predvidimo dogodek, na katerega vpliva trpežnost. Ob povišani temperaturi lahko zaznamo puščanje gume. Tak dogodek lahko predvidimo še pred okvaro vozila."

In kako lahko analogno stvar, ki drsa po asfaltu digitaliziramo? "Po vulkanizaciji v gumo izvrtamo luknjico. Vstavimo gumijast žepek, vanj pa potisnemo tipalo," zaključuje Helsel.

Kljub temu da pnevmatika C100 trenutno obstaja zgolj v konceptni obliki, se nekatere napredne tehnologije, kot je visoka in ozka struktura, že uporabljajo, druge, kot je inteligenca pnevmatik, pa se pospešeno razvijajo.