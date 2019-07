Foto: MMC RTV SLO/Največ srednje velikih športnih terencev pokupijo v Nemčiji, Franciji in Veliki Britaniji, če se omejimo zgolj na tržni delež, pa so največji privrženci tej karoserijski različici na Norveškem, sledita Latvija in Estonija.

V prvem četrtletju letošnjega leta je po podatkih analitskega podjetja JATO Dynamics prodaja srednje velikih športnih terenskih vozil v primerjavi z istim obdobjem lani padla za 7,7 odstotka, in to kljub prihodu nekaterih novih modelov v ta razred vozil, kot sta seat tarraco in zadnja generacija hyundai santa fe.

"Opažamo, da so SUV-vozila v tem razredu v upadu," je za Autmotive News Europe povedal analitik pri JATO Dynamics Felipe Munoz. Padec v prodaji se je zgodil prvič po mnogih letih rasti, v času, ko so kupci vozil enoprostorce množično zamenjevali za športne terence. Na drugi strani gre dobro Mitsubishiju z modelom outlander in tudi Škodi z modelom kodiaq, ki se veselita rasti kljub padcu prodaje v tem razredu vozil.

Foto: Mitsubishi/Čeprav je mitsubishi outlander med najstarejšimi modeli v razredu, mu gre odlično tudi zaradi priključno hibridne različice PHEV.

Težave povezane z emisijami

Največji padec opažajo pri Nissanu, kjer je bilo povpraševanje po modelu x-trail za 70 odstotkov manjše. Nekdaj je bil številka 1, v prvem kvartalu leta 2019 pa je x-trail peti po prodaji. Močno je padla tudi prodaja renault koleosa in modela ford edge (za 47 odstotkov).

Pri Nissanu so priznali, da se niso dovolj hitro prilagodili novim razmeram glede novih emisijskih omejitev. V odziv na to je japonski proizvajalec vozil opustil velik dvolitrski turbodizelski motor.

Foto: MMC RTV SLO/Najbolj prodajan srednje velik športni terenec v Evropi v prvem četrtletju leta je bila škoda kodiaq.

Ford naj bi po pisanju Automotive News Europe prodajo modela edge zaradi manjšega povpraševanja omejil le na sedem evropskih držav. Težava so prav izpusti emisij pri velikih dizelskih motorjih, kar pomeni, da morajo kupci plačevati več v državah, kjer so izpusti povezani z davkom na emisije. "To močno zmanjša prodajni potencial," so zapisali pri Fordu.

Treba je imeti bencinski ali elektrificiran model

Modeli, ki ponujajo manjši in varčnejši bencinski motor kot alternativo dizelskemu gorivu, so v porastu. V prvem četrtletju se je kodiaq, ki ponuja 1,5-litrsko turbobencinsko različico, zavihtel na vrh v prodaji v tem razredu športnih terencev in peugeot 5008 potisnil na drugo mesto. Padec za Peugeot ni bil hud, saj serija motorjev vključuje tudi različico z 1,2-litrskim bencinskim motorjem.

Mitsubishi je z modelom outlander na tretjem mestu po prodaji, močan adut pa je različica priključnega hibrida (PHEV). Čeprav je eden izmed najstarejših modelov v razredu, se je prodaja outlanderja v prvem četrtletju povečala kar za 48 odstotkov. Analitiki uspeh pripisujejo prav hibridni različici.

Foto: MMC RTV SLO/Emisijske omejitve so premešale karte pri prodaji srednje velikih športnih terencev.

"Trenutno v razredu kupci nimajo velike izbire, če na primer potrošnik želi alternativo bencinskemu ali dizelskemu modelu," pravi Munoz.

Dodajanje električnega motorja in akumulatorja je smiselno za vozila tudi v razredu srednje velikih SUV-vozil, saj lahko absorbirajo dodatno tehnologijo tako v smislu prostora kot cene. To so vozila, ki so cenovno manj občutljiva od manjših vozil. Priključni hibrid ima lahko emisije tudi manjše od 50 gramov na kilometer poti, kar strankam pomaga zmanjšati davke na vozila.

Foto: Nissan/Padec prodaje v tem priljubljenem razredu vozil naj bi bil zgolj začasne narave.

Prihajajo novi hibridi

Kmalu naj bi bil kot priključni hibrid na voljo kia sorento, medtem ko Volkswagen model tiguan allspace v različici priključnega hibrida že prodaja na Kitajskem. To nakazuje, da se lahko ob povečanju zanimanja v Evropi kmalu pojavi tudi na naših cestah. Plug-in hibridne različice lahko pričakujemo tudi pri kodiaqu in peugeotu 5008.

Pri Toyoti se spopadajo s povečanim zanimanjem za klasično hibridno izvedenko RAV4, ki jo pri JATO uvrščajo nekoliko nižje v segmentu. Po pisanju Automotive News Europe je povprečno na elektrificiranega športnega terenca treba čakati med štiri do šest mesecev, na nekaterih trgih pa je zanimanje tako veliko, da ga kupci čakajo tudi 10 mesecev. Aprilska prodaja RAV4 je skočila za 18 odstotkov.

Športnih terencev, opremljenih z električnim kablom, bo vse več. Tako tudi pri Oplu pripravljajo SUV s sedmimi sedeži, ki bo ponudil tudi različico priključnega hibrida, Volkswagen pa obljublja povsem električni ID Crozz EV.

Padec prodaje le začasen

Analitiki ugotavljajo, da je padec prodaje v razredu srednje velikih športnih terencev zgolj začasen, saj napovedujejo, da se bo prodaja letos povečala na 337.000 in leta 2021 presegla 400.000 vozil.