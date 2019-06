Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/Novo, peto generacijo renaulta clia bodo izdelovali v Turčiji in v tovarni Revoz, v Novem mestu.

Na Portugalskem smo sedli za volan nove, pete generacije Renaultovega clia. Pomembnega tudi za Slovenijo. To ni le najbolje prodajan model avtomobila pri nas, ampak tudi ponos tovarne Revoz in Novega mesta.

Na prvi vožnji smo zapeljali najbolj zaželen slovenski avtomobil, najbolj slovenski avto, vsaj tako lahko rečemo, potem ko je imel nekoč celo oznako I feel Slovenia. Superdolenjski clio. Bil je evropski avto leta, bil je nosilec velikih sprememb na področju varnosti in zdaj v zadnji generaciji še vedno nastaja pri nas, v Sloveniji.

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/Na novem cliu je mogoče takoj opaziti močan svetlobni pečat spredaj v obliki polnih LED-žarometov in novi 3D-svetlobni podpis LED-žarometov zadaj.

V malem portugalskem mestu je urednik Avtomobilnosti Miha Merljak nabiral prve kilometre z novo, peto generacijo renaulta clia. Clio je izreden avtomobil tudi s svojo običajnostjo. Izredne so tudi prodajne številke.

Prihodnje leto bo star že 30 let

Rok Istenič, predstavnik za medije pri podjetju Renault Slovenija, pravi: "Zgodba clia se je začela leta 1990, največja prelomnica za slovenski trg pa je leto 1995, ko je clio prvič postal najbolje prodajani avto v Sloveniji in od takrat naprej vsa ta leta ta naslov tudi zadržal."

Pa ne samo v Sloveniji, tudi v Franciji, Turčiji in še kje je številka 1 nasploh. Drži, da je clio najbolje prodajan francoski avto vseh časov, v 30 letih so jih prodali že krepko več kot 15 milijonov. Za dosedanji uspeh v Sloveniji pa je bilo kriv tudi domoljubje. Kaj pa je novost št. 1 nove generacije?

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/V potovalni kabini ima največjo tablico med vsemi Renaultovimi vozili. Celo večjo kot v espaceu.

Istenič pravi, da zagotovo to, da bo s ponosom nosil oznako Made in Slovenija: »Clio ni samo tisti, ki bo slovenske družine premikal naokoli, ampak bo številnim slovenskim družinam zagotavljal tudi varno službo.«

Clio prinaša spremembe

Vincent Dubroca, produktni vodja za model clio pri Renaultu, nam je pojasnil: "Nadomestil je renaulta 5. In takrat je spremenil dojemanje majhnih avtomobilov. Hoteli smo bolj vsestranski avto, ki bi ga lahko vozili dlje. Leta 1998 je prišel clio 2. Zelo majhen avto je postal zelo prostoren.

Zgodovina tega modela pa nam pokaže še eno značilnost, ki se je kazala skozi vse generacije. Prav vsak clio je prinesel neko novo tehnično novost, je demokratiziral tehnično opremo.

»Če gledamo katrco, petko in clia, so vsi pomenili neko ikonično spremembo na trgu. Clio je tisti avto, ki nas je začel navduševati s stvarmi, kot so centralno zaklepanje, klimatska naprava. Clio je bil tudi prvi, ki je v svojem segmentu demokratiziral sisteme, kot je ABS,« pojasnjuje Istenič.

Dubroca pravi, da je bil clio 3 pri Euro Ncap-u prvi mali avtomobil, ocenjen s petimi zvezdicami. Imel je tudi več opreme, na primer kartico za odklepanje.

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/Pri Renaultu so nam povedali, da so temeljito proučili vse hibe predhodnika. Od kakovosti izdelave do prostornosti. Novi clio ima kljub manjšim zunanjim meram največji prtljažnik v razredu.

Le še polni LED-žarometi

In oprema, ki jo demokratizira novi clio? Istenič pravi: »Novi žarometi, drugačne kot pa povsem LED ne boste mogli dobiti.«

LED-žarometi pa niso edina tehnična novost, ki jo uvaja novi clio. ZA vožnjo v jutranjih konicah, zastojih vam ponuja prav posebnega kompanjona.

Pomočnik za promet in vožnjo po avtocesti sodeluje z menjalnikom z dvojno sklopko. To je kombinacija prilagodljivega tempomata s funkcijo "stop-and-go". Avto se v zastoju glede na promet samodejno upočasni, ustavi in znova zažene. Tempomat je povezan s sistemom za ohranjanje voznega pasu. Avto zaznava cestne oznake in vozi po sredini pasu.

Varnost serijsko

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/V razred clia se seli tudi premijska oprema, pri Renaultu znana pod imenom Initiale Paris.

Istenič priznava, da bo tudi za Slovenijo ta sistem vedno bolj aktualen, saj vedno večkrat stojimo na naših cestah in avtocestah. »Z vsemi temi vožnjami v službo, ko za 20 ali 25 kilometrov poti potrebujemo velikansko število kratkih speljevanj in ustavljanj. Dejansko s takim sistemom vožnja postane manj stresna.«

Toda z asistenčnimi funkcijami je napreden prav vsak clio. Tudi najcenejši. Dubroca pravi: »Clio je opremljen z radarjem in kamero. To tehnologijo imajo vsa naša vozila. Informacije obeh sistemov združujemo v zelo natančen sistem. Kamera zaznava vse pred vozilom, radar pa ima daljši doseg.«

Za prijetno vožnjo je najpomembneje, da sediš v prijetnem, nestresnem okolju. In v tem je naredil peti clio največji, pravzaprav kvantni skok v primerjavi s štirico. Z mnogo boljšimi oblogami, ogromno tablico in z debelejšim volanom, športne različice pa po novem ne bodo GT line, ampak RS line.

Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak/Čeprav na zunaj velikih sprememb ne boste opazili, pa gre za povsem nov avtomobil. Nova, peta generacija clia je nastala iz nepopisanega lista papirja.

Znotraj revolucionaren, na zunaj ne

Tiskovno konferenco so renaultovci začeli z razlago, kaj je novega v notranjosti. Seveda, na zunaj prave revolucije ni, in zato imajo tehten, pravzaprav zelo logičen razlog.

Dubroca pravi, da se je s cliom 4 spremenil način nakupa. Ta je bil prej razumski, s štirico pa je postal čustven. Prodaja iz leta v leto raste. »Še po šestih letih življenjske dobe je oblikovno svež in privlačen. Kupci nam še vedno pripovedujejo, da so avto kupili zaradi oblike.«

Naj teh prvih nekaj ogrevalnih kilometrov sklenemo z elektrifikacijo. Ta se je sicer pri Renaultu zgodila že zdavnaj, v kratkem bodo pri Renaultu pokazali prenovljenega zoeja, a pregonu dizlov se bosta prihodnje leto pridružila tudi hibridni clio in priključno hibridni captur, seveda nove generacije.