Prva generacija je bila na splošno všečna in je obdržala družinski slog. Tokrat so pri Peugeotu ubrali nekoliko drugačno, bolj drzno pot, ki sta ju že prevozila starejša brata.

Za pogon različic z motorji na notranje zgorevanje bodo skrbele tri različice 1,2-litrskega turbobencinskega in ena različica 1,5-litrskega turbodizelskega motorja, izstopa pa predvsem električna različica e-2008, s katero je peugeot 2008 postal drugi električni avtomobil francoske znamke. Foto: Peugeot

Torej, 3008 in 5008, SUV-ja, ki sta se dokazala že tudi med slovenskimi kupci, prvi izmed tega para je bil celo slovenski in evropski avto leta 2017. A če je bil pri večjih SUV-jih glavni razlog za temeljito preobrazbo občutno zmanjšanje zanimanja za enoprostorce, gre v primeru manjšega 2008 za višje cilje, za cilje, ki so povezani s Peugeotovim osvajanjem Amerike.

Pravi športni terenec

Thierry Dufaure de la Prade, produktni manager za peugeot 2008 je za oddajo Avtomobilnost povedal: »Prejšnja generacija je bila predvsem v Evropi uspešnica. Zunaj Evrope so nas grajali zaradi dimenzij avtomobila, da je bil bolj križanec kot športni terenec. Tokrat smo hoteli izdelati pravega športnega terenca s krepko karoserijo za občutek zaščite in velikimi kolesi. To je bil naš glavni cilj«

Peugeot 2008 nadaljuje tam, kjer je končal predhodnik. Oziroma je stopil konkreten korak naprej, saj deluje precej bolj odrasel oziroma specificiran križanec od predhodnika. Foto: Peugeot

3D merilniki

2008 z bolj drznimi SUV-ovskimi linijami zre v prihodnost. V kabini pa je to tipični aktualni, novodobni peugeot. Drzno oblikovana futuristična kabina je namreč postala del Peugeotovega DNK, s katero se znamka s 123-letno zgodovino razlikuje od citroenov in nemškega brata Opla.

Notranjost je v primerjavi s prejšnjo generacijo nadgrajena. Nič ni novega kar smo spoznali že pri novem 208, le to, da je kabina prostornejša, večja. Ima za 30 litrov odlagalnih površin, zanimiv pa je predal pod armaturno ploščo, ki je hkrati brezžična polnilna postaja za telefon in naslonjalo za osebni telefon.

Peugeot 2008 oblikovne smernice seveda povzema po peugeotu 208, a na svoj križanski način, ki po zaslugi modificirane modularne platforme CPM prinaša dolžino 4,3 metra (14 cm več od predhodnika), širino 1,7 metra in višino 1,54 metra. Ta se kaže predvsem v bolj prostorni notranjosti in prtljažniku z osnovno prostornino 360 litrov. Foto: Peugeot

Za vse peugeote nove dobe je hrkati značilen tako imenovani i-cockpit, po novem z oznako 3D.

»Učinek je čaroben. Nekatere informacije imamo na ozadju zaslona. To daje občutek tridimenzionalnosti podatkov, ki lebdijo pred snopom. Zaslona sta v resnici dva. Občutek tridimenzionalne slike daje odboj enega od zaslonov,« nam je razložil Peugeotov strokovnjak.

Bencin, dizel, elektrika

2008 bo na voljo tudi z dizelskim motorjem, a bistven del ponudbe predstavljata nov trivaljna bencinska motorja, močnejši je na voljo tudi v kombinaciji z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. A bistvene načrte imajo pri Peugeotu z najčistejšo verzijo dvatisočosmice.

Pri električnem avtomobilu bistvenih razlik v primerjavi z modelom z motorjem na notranje zgorevanje nismo opazili. Če je za električna vozila značilno, da so oblikovno drugače oblikovana od preostale modelske ponudbe, pa so se pri Peugeotu odločili, da obdržijo prvotno obliko 2008-ce. Da jim je uspelo na enako platformo združiti različne pogonske sklope so imeli njihovi inženirji kar precej dela.

Najsodobnejši in enak kot v peugeotu 208 je tudi voznikov delovni prostor i-cockpit, za dober zvok pa skrbi Focalov avdiosistem. Peugeot 2008 je opremljen tudi s pripomočki za pomoč vozniku, ki v določenih razmerah omogočajo polavtonomno vožnjo. Foto: Peugeot

»Večina električnih avtomobilov je samo električnih. Prehod na elektriko je težka odločitev. Lažja je, če v običajen avto vgradimo električni motor,« še pravi sogovornik.

Enostavnejša? No, glede te trditve se mnenja krešejo. Menedžerji zagovarjajo, da gre za varnejšo poslovno odločitev, inženirji pa jim odgovarjajo, da celovita nova zasnova zagotavlja lažje tehnično prilagajanje morebitnim novim modelom, ki v PSA-jevem primeru ne bodo možni brez zahtevnih prilagoditev. A kakor koli, prvi peugeot, ki bo v enaki obliki na voljo tako s klasičnimi kot tudi električnim pogonom, je te dni zapeljal na slovenske ceste, govorimo seveda o mali dvestoosmici, po našem mnenju veliko bolj atraktivni v primerjavi recimo z nemško Oplovo corso.

Peugeot e-2008 poganja 100-kilovatni elektromotor, ki se napaja iz litij-ionske baterije s kapaciteto 50 kilovatnih ur za dobrih 310 kilometrov električne vožnje v skladu s ciklusom WLTP. Možno je polnjenje z močjo 100 kilovatov, pri katerem je za 80-odstotno zmogljivost potrebnih dobrih 30 minut polnjenja, na voljo pa bo tudi polnjenje pri močeh 7,4 in 11 kilovatov. Foto: Peugeot

Ob nakupu darilo električna polnilnica

Direktor Peugeot Slovenija Adam Kavšek pravi: »Nekje v razmerju do 10 odstotkov računamo na prodajo električnih 208-ic. Na elektrifikacijo smo pripravljeni. Proizvodne količine za slovenske stranke imamo zagotovljene in v trenutku lansiranja smo se odločili, da ob nakupu podarimo brezplačno domačo polnilno postajo v vrednosti 1.000 evrov in s tem poskušamo še olajšati in približati električna vozila vsem potencialnim strankam.«