Čeprav novi golf deluje nižji, bolj razpotegnjen in dinamičen, so kompaktne dimenzije ohranjene. Foto: Volkswagen

Za Volkswagen prihaja nova doba. Doba, v kateri bo 45 let staro golfovo vlogo začel prevzemati povsem električni ID.3. A eno so pompozne besede predsednikov uprav, vizionarjev, drugo pa revolucionarne izboljšave, ki resnično spreminjajo naš mobilnostni vsakdan. V avtomobilih, kakršen je golf.

Ohranili so DNK

Tu je osmica, ki nam jo je na tehnični delavnici, ko je bil novi golf še skrbno varovana skrivnost, predstavil Volkswagnov oblikovalec Vagarsh Saakyan: »Pri golfu imamo vedno pred očmi prejšnje generacije, da nas opominjajo na pomen modela, da je v zraku občutek golfovega DNK-ja od prve do sedme generacije. Vedno se oziramo na duh tega avtomobila. Ob digitalni tehnologiji modeliramo tudi z glino. Kot vidite, so vse površine kiparsko izoblikovane. Ko oblikujemo model, ga tipamo in čutimo.«

Pri obliki golfa je bistvenega pomena, da golf ostane golf. Že na prvi pogled. »Nekatere prvine sporočajo DNK golfa. Zajetni zadnji stebriček krepi karoserijo. Za nas je zelo pomembna bočna linija. Poteka po vsej zunanjosti. Pri novem golfu smo jo dvignili, tako da avtomobil razširi in poveže zadnji del s sprednjim. Površina je zelo čista, ikonična, brezčasna,« pravi Saakyan.

Volkswagen je pogone za golf elektrificiral obsežneje kot kdaj koli prej. Novi model bo na trg prišel s petimi hibridnimi pogoni (eTSI in eHybrid), ki imajo razpon moči od 81 kW/110 KM do 180 kW/245 KM. Foto: Volkswagen

Še bolj športen

In golf je stalnica, zato ima pravico na glas povedati, kaj si misli o modernih avtomobilih, o CUV-jih in SUV-jih. Medtem ko imajo moderni avtomobili višji nos, ima golf nižjega.

Oblikovalec pravi: »Dodali smo mu ostrino z linijami, ki segajo čez rob in na bok. Zato je avto videti še širši in je na cesti opaznejši.«

V znamenju digitalizacije

V notranjosti je golf povsem digitalen. A preden se začnete pritoževati, kje so gumbi za glasnost in klimo, lahko po prvem stiku z multimedijo napišemo, da so spremembe narejene »z glavo«. Osma generacija sicer vključuje bencinske, dizelske, plinske, blage hibridne in priključne hibridne pogone.

Asistenčni sistem travel assist na avtocestah pri hitrosti do 210 km/h asistirano vozi brez aktivnega obračanja volana, dodajanja plina in zaviranja. Nov je tudi asistenčni sistem, ki pomaga preprečevati trčenje, do katerega lahko pride, če voznik zavije na nasprotni vozni pas. Foto: Volkswagen

Novi motorji

Razpon moči bo po uvedbi vseh različic motorjev znašal od 66 kW/90 KM do več kot 221 kW/300 KM. Osem pogonskih različic bo prvič na voljo za golf. Novi v programu so dva bencinska motorja (TSI) z močjo 66 kW/90 KM oz. 81 kW/110 KM in dva dizelska motorja (TDI) z močjo 85 kW/115 KM oz. 110 kW/150 KM. Volkswagen je hibridni program za golf razširil z enega na kar pet pogonov: premierno bodo na voljo trije blagi hibridni pogoni (eTSI) z 48-voltno tehnologijo v izvedbah z močjo 81 kW/110 KM, 96 kW/130 KM in 110 kW/150 KM; pogoni uporabljajo najsodobnejše trajnostne motorje TSI najnovejše generacije.

Vsi prikazi na armaturni plošči so serijsko digitalni; občutljive površine za upravljanje z dotikom so nadomestile skoraj vsa klasična stikala. Prek spleta so v vozilu na voljo nove funkcije in storitve. Vsi ti sistemi bodo vožnjo z avtomobilom v zapletenem svetu naredili intuitivnejšo in jo tako poenostavili. Foto: Volkswagen

Poleg tega bo Volkswagen ponudil golf s priključnim hibridnim pogonom (eHybrid) v dveh različno močnih izvedbah: v novi izvedbi z močjo 150 kW/204 KM in v posebno športno zasnovani, izpopolnjeni izvedbi GTE z močjo 180 kW/245 KM. Obe izvedbi na trg prihajata z novo baterijo s kapaciteto 13 kWh, ki omogoča, da je golf občasno brezemisijski avto. Ločeno in naknadno bodo sledili samostojni modeli GTI, GTD in golf R.

Izpostavljamo litrski motor

In eno je pripraviti tehnično inovacijo za motor, ki ga bodo kupovali le kupci najdražjih različic, drugo pa je narediti revolucijo pri motorju za množice. Zato na tem mestu v primeru golfa revolucija pomeni litrski trivaljni turbo motor s 66 kilovatov moči oziroma 81 konjskih moči. Gre za povsem novi motor, pri katerem je, kot pravijo, v primerjavi s starim prenesena le oznaka. Še posebej zanimiv je v različici e-TSI, ki je v primerjavi s prejšnjim motorjem vsaj za 10 odstotkov bolj varčen. Bistvenega pomena pa je, da je bolj udoben. Udobje mu zagotavlja baterija, ki je nameščena pod sovoznikov sedež. Po zaslugi 48-voltne baterije avtomobil med vožnjo precej več rekuperira. In ta dodatna energija, shranjena v omenjeni bateriji, omogoča, da avto med vožnjo motor neprestano ugaša in vklaplja, in to povsem brez tresljajev. Tudi start-stop pred rdečo lučjo je povsem brez tresljajev, prednosti pa se pokažejo tudi med parkiranjem, ko dvosklopčni samodejni menjalnik manevrira precej bolj nežno kot do zdaj.

Pri Volkswagnu so nam povedali, da golf postavlja nova merila v razredu z digitalnim voznikovim delovnim mestom, spletnimi vmesniki, povezanimi asistenčnimi sistemi ter novimi in doslej najmočnejšimi elektrificiranimi pogoni. Foto: Volkswagen

Kaj je še treba vedeti o novem golfu?

Golf želi še naprej vleči voz v avtomobilskem razredu, ki je poimenovan po njem - golfovem razredu. Nov je sistem travel assist, ki v opredeljenih pogojih, npr. na avtocesti, omogoča asistirano vožnjo. Med serijskimi tehnologijami po novem najdemo sistem za nadzor prometa Front Assist (zdaj med drugim z asistenco za zavijanje levo). Sistem za avtomatsko uravnavanje razdalje ACC v novi najzmogljivejši različici vključuje prediktivni tempomat in asistenco za konec zastoja. Kot ACC s prediktivnim tempomatom se asistenčni sistem odziva tudi na začetke in konce omejitev hitrosti ter na križišča, krožišča in zavoje. Popolnoma nova in v Volkswagnovem vozilu prvič uporabljena funkcija sistema ACC je asistenca za konec zastoja; pri tem sodeluje Car2X funkcija: takoj ko sistem začne dobivati informacije o vedno močnejšem zaviranju spredaj vozečih vozil, sistem ACC zmanjša hitrost in tako že vnaprej razbremeni prometno situacijo. Omeniti velja še napredne LED-žarometi z deloma interaktivnimi funkcijami luči.

Glasovno upravljanje

Novo je upravljanje z naravnimi glasovnimi ukazi. Uporabnik sistem aktivira s preprostim nagovorom ("Hello, Volkswagen!") ali z gumbom »voice« na volanu. Na ta način lahko vozilu ukazujemo ali želimo, da nam poviša temperaturo v vozilu ali zniža, glasovno vnašamo naslov v navigacijski sistem, vnesti je možno tudi telefonsko številko.