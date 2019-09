Pri Kii so prepričani, da je prihodnost avtomobilizma v gorivnih celicah. Foto: Kia

Kaj bo naslednja velika stvar na avtomobilskem področju, smo povprašali kar šefa evropske Kie. »Pri nas, ne govorim o prodaji, bo to predstavitev vozila na gorivne celice, torej na vodik. Prišlo bo do nasičenosti z električnimi vozili. Ko bodo dosegli 20 do 25 odstotka trga, bodo postali omejeni. To se bo po naših ocenah zgodilo leta 2030,« je za oddajo Avtomobilnost povedal Emilio Herrera, ki verjame, da je prihodnost v vozilih na gorivne celice in ne električnih avtomobilih, kot jih poznamo danes.

Za zagon potrebna polnilna infrastruktura

»Seveda so danes vozila na gorivne celice zelo draga, težko jih je polniti, saj polnilne infrastrukture praktično ni. V prihodnosti pa se bo uredilo tudi to. Že danes so v Evropi države, na primer Švica, ki v vodikove avtomobile in infrastrukturo vlaga veliko denarja. Še posebej na področju avtobusov in tovornjakov, saj je električne avtobuse in tovornjake zahtevno obremeniti s tako velikimi in težkimi baterijami, zato so gorivne celice toliko bolj smiselne,« dodaja.

Kiin šef pravi, da, ko bo enkrat razvita infrastruktura, bo tudi hitrejši preboj vodikovih avtomobilov na trg. Zato verjame v gorivne celice in tudi to, da električni avtomobili ne bodo presegli 25 odstotkov prodaje vozil.

Nova strategija

Ključna strategija s strani Kie bo sprejeta do leta 2025. Na nedavni konferenci so šefi skupine Hyundai-Kia razpravljali o prihodnosti bencinskih in dizelskih motorjev. Prepričani so, da bodo vozila na notranje zgorevanje vsaj do leta 2025 še vedno prevladujoči v avtomobilski industriji, po letu 2025 pa se bodo več povečevali proizvodnji električnih motorjev, motorjev z gorivnimi celicami ter priključnih hibridov.

Hyundai nexo ima baterijo umeščeno pod posodo za vodik. Novi 120-kilovatni motor je izvedenka tucsonovega 100-kilovatnega motorja. Pospešek od 0 do 100 km/h je 9,9 sekunde. V primerjavi s predhodnikom so izboljšali zagon motorja pri nizkih temperaturah. Foto: Hyundai

Hyundai že leta preizkuša vozila na gorivne celice, zato jih bodo pospešeno razvijali za naslednjo generacijo vozil na vodik.

Iz skupine Hyundai-Kia obljubljajo, da bodo njihova naslednja vozila na gorivne celice imela doseg 800 kilometrov, največjo moč 120 kW (163 KM) ter največjo gostoto shranjevanja vodika na trgu vozil z gorivnimi celicami.

Sistem z vodikovimi celicami bo podobne velikosti kot dvolitrski običajen motor. Bo pa lažji, in nudil bo 10 odstotkov boljši izkoristek. Pričakovan doseg vozila bo okoli 800 kilometrov.

Na MMC že vozili avto na vodik

Na MMC smo že leta 2015 preizkusili hyundai ix35 fuell cell, vozilo z električnim pogonom, ki ga z energijo oskrbujejo gorivne celice. Kaj smo ugotovili? ix35 na vodik je imel namesto klasičnega motorja električni motor z močjo 100 kilovatov (136 KM). Ostali deli pogonskega sklopa na gorivne celice so sestavljale še posoda za vodik, gorivne celice, pretvornik enosmernega toka v izmenični tok, reduktor, ki nadomešča menjalnik in visokonapetostni akumulator za shranjevanje viškov proizvedene oziroma obnovljene električne energije.

Glede na osnovni princip delovanja je klasično vozilo z električnim pogonom, pri katerem pa električne energije za pogon motorja ne zagotavljajo akumulatorji, ki se primarno polnijo iz električnega omrežja oziroma posebnih polnilnic ali morebitni dodatni agregat z notranjim zgorevanjem za proizvodnjo električne energije, ampak gorivne celice.

Naši vtisi so bili, da vožnja ponuja vse prednosti električnih vozil in manj stresa v zvezi z razmišljanjem o majhnem dosegu enega polnjenja rezervoarja.

Vozilo je praktično na las podobno klasičnemu ix35, le v prtljažnem prostoru je bilo za 40 litrov manj prostora. Na merilnikih je dodaten prikazovalnik načina porabe, ki med drugim preračunava tudi doseg vozila s količino vodika v rezervoarju. Ena izmed prednosti je poleg neškodljivega izpusta vode, tudi tiho delovanje. Posodo z vodikom je možno napolniti v treh minutah in nadaljevati pot naprej.

Vozila na vodik ponujajo vse prednosti električnih vozil in vozil z motorji na notranje zgorevanje. Največja težava ostaja infrastruktura za polnjenje. Foto: BMW

Nova generacija vozil na vodik

Hyundai ix35 fuel cell je že dobil naslednika v modelu nexo, ki je bil na testih varnosti Euro NCAP leta 2018 razglašen za najbolj varno vozilo v razredu velikih športnih terencev. Dosegel je 94 odstotkov točk za varnost odraslih, 87 odstotkov za varnost otrok, 67 za varnost pešcev ter 80 odstotkov na področju varnostnih in asistenčnih sistemov.

Nexo v primerjavi z ix35 doseg z enim polnjenjem še povečuje za 30 odstotkov. Narejen je na povsem novi arhitekturi in je "tehnološki zastavonoša" v rastoči paleti ekoloških modelov korejskega proizvajalca vozil. Lani nam je slovenski uvoznik za znamko potrdil, da ga bo možno naročiti tudi pri nas, ko bo to dovoljevala infrastruktura v Sloveniji.