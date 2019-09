Pri nemškem združenju avtomobilskih proizvajalcev (VDA) bodo razmislili o novem konceptu avtomobilskih salonov, ki naj bi krožili po Nemčiji. Med favoriti za avtomobilski salon leta 2021 naj bi bil Berlin. Foto: AP

Organizatorji avtomobilske razstave v Italiji upajo, da bo poceni model in znano prizorišče dirkalnih stez odgovor na propad tradicionalnih avtomobilskih razstav. Slednje so po eni strani postale predrage za avtomobilske proizvajalce, na drugi strani pa novi modeli in hostese ob njih niso zagotovilo za obiskanost. Vsaj mlajši ljubitelji avtomobilov tovrstne novosti spremljajo v digitalni obliki, preko video dnevnikov, Instagrama in na drugih družabnih omrežjih.

Razstava Milano Monza Open Air, ki bo po pisanju Automotive New Europe na sporedu junija prihodnje leto v okolici Milana, želi pritegniti proizvajalce avtomobilov s ponudbo cenovno dostopnih razstavnih prostorov.

Letošnja prireditev v nemški finančni prestolnici je bila močno osiromašena, saj so manjkali številni velikani avtomobilske industrije. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Slaba obiskanost v Frankfurtu napovedala spremembe

Medtem ko so organizatorji avtomobilskega salona v Frankfurtu (IAA) sporočili, da je s strani razstavljavcev močno zmanjšane razstavne prostore obiskalo zgolj 560 tisoč obiskovalcev, kar je 210 tisoč manj kot leta 2017 in 340 tisoč manj, kot leta 2015, pa je kriza že prej dosegla tudi največji avtomobilski salon v Severni Ameriki (Detroit), ki bo po novem namesto januarja na sporedu v mesecu juniju. Italijani razmišljajo drugače.

Milano Monza bo "demokratični šov", katerega stroški bodo za avtomobilske proizvajalce relativno nizki, saj bo njegova nizkocenovne stojnice pokrila sama razstava, besede Andrea Levyja, predsednika organizacijskega odbora Salone dell'auto di Torino, navaja Automotive News Europe. Pravi, da bo predstavljanje novih modelov za avtomobilske proizvajalce v primerjavi s saloni, kot so Frankfurt, Ženeva ali Pariz poceni.

Dogodek v Milanu bo nadomestil avtomobilsko razstavo Parco Valentino, ki je potekala v torinskem parku Valentino. Organizatorji so se odločili, da dogodek preselijo v Milano, potem ko v Torinu v okviru načrta za zmanjševanje števila avtomobilov v mestu naleteli na nasprotovanje uporabe parka.

Letošnji zaključek avtomobilskega salona v Frankfurtu, ki je minil v znamenju protestov in številnih odpovedi avtomobilskih proizvajalcev, dviga prah. Nič več ne bo, tako kot je bilo vrsto let. Foto: MMC RTV SLO/Matija Janežič

Pričakujejo pol milijona obiskovalcev

Organizatorji bodo obdržali formulo nizkih stroškov za majhne stojnice v okviru šovu, ki se bo odvijal v Monzi, ki je v neposredni bližini Milana in je najbolj znana po dirkah Formule 1. Levy upa, da bodo pritegnili več kot 40 avtomobilskih znamk in 500.000 obiskovalcev. Na razstavi Parco Valentino je sicer letos sodelovalo 54 blagovnih znamk.

Medtem ko je bil ogled v torinskem parku brezplačen, pa bo dnevna vstopnica v Monzi stala 20 evrov. To je po mnenju Levyja zelo poceni, saj ogled podobnih dogodkov, kot je festival hitrosti v Goodwoodu v Angliji, veliko dražji. Od 18. do 21. junija bo prizorišče Monza, oziroma kar dirkalna steza, na kateri poteka tudi dirka Formule 1. Na stezi bodo potekale tudi testne vožnje z avtomobili. Organizatorji obljubljajo še terenski poligon za preizkušanje vozil in tudi razstavo starodobnih avtomobilov, saj želijo privabiti kar 10.000 lastnikov klasičnih avtomobilov. Na ogled bodo tudi motorna kolesa, čolni in letala.

Gianmarco Giorda, vodja italijanskega združenja avtomobilske industrije ANFIA, je dejal, da upa, da bo razstava postala prepoznana tudi na seznamu mednarodnih dogodkov, ki jih sestavlja mednarodna organizacija OICA.

