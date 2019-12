Zgodba o uspehu volkswagnove californie se je začela pisati leta 1988: takrat je stekla proizvodnja prvega volkswagnovega avtodoma, ki so ga izdelovali na osnovi transporterja. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Z avtodomi je lahko križ. Obljubljajo nam namreč svobodo, ampak pogosto so tako zelo veliki in tako »nobel«, da z njimi ne moreš kamorkoli. Moraš natančno načrtovati svoje poti, da boš dejansko tudi užival. Ampak, zapeljali smo se s kombijem-avtodomom, ki dejansko ponuja svobodo v najširšem možnem pogledu.

Številne prednosti tovrstnega avtodoma

Svobodno v smislu, da zadostuje klasična avtomobilska navigacija kamor greste lahko z običajnim avtom, greste lahko tudi s californijo. Z drugimi besedami, ni se treba obremenjevati, ali bo avto dovolj nizek za v garažno hišo, ali bo podvoz ustrezal in ne boste šli nikomur v nos, saj bo večina v kaliforniji videla še enega od mnogih pompozno našminkanih kombijev. Kar seveda ni daleč od resnice.

Ni klasični avtodom

Californija je sama po sebi transporter – kratka medosna razdalja in štirisedežnik, ki pa ima v zadnjem delu ključne posebnosti. Avtodomarji bodo težko sprejeli, da californija nima ne stranišča ne tuša. Na voljo je zgolj zunanji tuš, ki pa ga v mrzli, jesenski Kanadi nismo preizkusili. Je pa enostavna poklopna mizica vsekakor dovolj stabilna in za razliko od klasičnih avtodomov je pohištvo med vožnjo vzorno tiho.

Za štiri popotnike

Sprednja sedeža sta po avtodomarsko vrtljiva, zadnja dvosedežna klop, ki ima tudi isofix priključke, postane tudi postelja. Še ena postelja, in to je tudi glavna značilnost kalifornije pa se skriva pod dvižnim stropom. Omogoča udobno spanje dvema popotnikoma, se pravi, da lahko v californiji spijo štirje, energijo za gretje zagotavlja grelec, ki svojo energijo črpa iz posode za gorivo in v najbolj mrzlih večerih porabi okoli tri litre goriva za ogrevanje notranjega prostora.

Največja prednost "kompaktne" californie je, da se lahko z njim podate tudi v mestna središča.

Hipiji so ga naredili prepoznavnega

Ima pa californija slavnega prednika, sloviti »hipi bus«, zato smo z velikim zanimanjem preverili, kaj o novi californiji meni eden od originalnih hipijev, ki je v šestdesetih letih celo leto potoval po Ameriki in se udeležil vseh legendarnih festivalov, vključno s tistim, na katerem sredi puščave zažgejo velikansko lutko. Dolgoletni uporabnik več starih bullijev, tistih z motorjem v zadku, californijo občuduje, toda:

Pogovarjali smo se s hipijem Davidom Detterjem, ki nam je povedal: »Volkswagen je predvidel, da ljudje ne bodo imeli več toliko časa, kot nekoč. Zato so ga razširili. Prijeten in lep je. In to ni kampiranje, ampak glamping, razkošno kampiranje.«

Pa vseeno, celo stari hipi priznava veliko vrednost californije za današnje nomade: »V petek po službi lahko hitro pripraviš prtljago in greš, v nedeljo zvečer pa se vrneš.«

Avtodom ima štiri sedišča, prav toliko ljudi lahko zahvaljujoč šotoru pod streho spi v njem.

Pri nas jih bodo prodali okoli 70

Čeprav californija v primerjavi s tovornimi transporterji pomeni izredno majhen odstotek prodaje, pa je vseeno še kako zanimiva v poslovnem smislu.

»Ta model je zagotovo zelo pomemben. O tem govorijo tudi odlične prodajne številke. Več kot 160 tisoč prodanih vozil, bivalnikov, na svetu. Ne smemo pa zanemariti niti naše številke, v Sloveniji, kjer ni nišni model, saj pričakujemo, da jih bomo v letošnjem letu prodali 70,« pravi vodja komunikacij pri podjetju Porsche Slovenija Sabrina Pečelin.

Za sproščene ljudi

Californija je svoje ime dobila po Kaliforniji. Po pokrajini o kateri velja, da so tam ljudje zelo sproščeni. Naj bo to res, ali ne, ampak tokrat smo mi svobodo s californijo poiskali na Novi Škotski, na najmanjši kanadski provinci, ki je tudi najbližje Evropi in tukaj so ljudje res takšni, kakršni naj bi bili v Kaliforniji, sproščeni, umirjeni, predvsem pa zelo radi klepetajo.

»Nova Škotska je idealna za potovanja. Vožnja je počasna. Ljudem se navadno ne mudi. Življenje je veliko bolj sproščeno,« pravi Detter.

Govorili smo tudi z domačinko Madono Spinazolo: »Tu se življenje ne spreminja, vendar je vsak dan drugačen. Imamo krajevni klub in druženja ob kavi. Pozimi, januarja, februarja, marca in aprila, ko smo bolj osamljeni, prirejamo skupne večerje. Vsak prinese hrano k nekomu domov in se zabavamo. Skupnost je krasna. Tu je lepo živeti.«

Vozilo nima notrajega toaletnega prostora ali tuša kot klasični avtodomi.

Namesto salam jastog in losos

Ukvarjajo se z lesom, lovom, še bolj pa z ribolovom oziroma rakolovom. Nova Škotska je namreč najbolj znana po jastogih in z njihovim mesom pripravljenih sendvičih.

»Otroci za malico v šolah niso hoteli nositi sendvičev z lososom ali jastogom, da jih ne bi imeli za otroke revnih ribičev. Menjali so jih, ker jih je bilo sram. Danes si jih ne morejo privoščiti,« pravi Spinazola, Craig Smith, ki smo ga srečali v lokalni trgovini pa dodaja: »Kupec je 18. maja 1940 za 15 kilogramov lososa plačal 9,15 dolarja, za 22 kilogramov jastoga pa neverjetnih devet dolarjev. »

Sprva so tu živeli indijanci

Gospa Madona se je v zaliv, kjer so zabeležili rekordno visoko plimo preselila pred 35 leti. Seveda iz Italije. In je vzorčen primer kulturne raznolikosti, ki sicer velja za vso Kanado. Je pa to pokrajina, ki so jo prvotno naseljevali indijanci iz plemena Miꞌkmaq.

Na začetku 17. stoletja so jo najprej kolonizirali Francozi, potem so jo za nekaj let prevzeli Škoti, nato spet Francozi, preden so jo dokončno osvojili Angleži.

Volkswagen california je potomec legendarnega bivalnika, ki se je najprej izkazal v druščinah s svobodnim življenjskim slogom, s kitaro na zadnjih sedežih in deskami za surfanje na strehi. A mi smo nekaj svobodnih dni (brez interneta) poiskali v Kanadi, v idilični pokrajini Nova Scotia, kjer so ljudje takšni, kot po stereotipih živijo v Kaliforniji.

Vodič Wayne Melanson pravi: »Angleški kralj Jakob je bil škotski kralj, zato je postala Nova Škotska. Listina je bila leta 1621 napisana v latinščini, zato imamo latinsko ime Nova Scotia. V 30. letih 17. stoletja so jo spet dobili Francozi in jo poimenovali Akadia. Iz Francije so prišle ženske, ki so rojevale otroke, ti otroci pa so bili prvi Akadijci, prebivalci francoskih korenin, vendar ne rojeni v Franciji.«

Evropa v genih

Evropsko poreklo se sicer še danes čuti marsikje, angleška kraljica krasi kanadske dolarje, a kako minimalen je njen formalni vpliv, kaže že dejstvo, da je Kanada prevzela metrični merski sistem. Kakorkoli, Nova Škotska je najbolj obiskana ravno v času jesenskih barv in neredki jo obiščejo prav s takšnimi avtodomi. Veliko njih prespi ravno pri gostoljubnem hipiju, ki za prenočitev na svoji posestvi ne računa v dolarjih, ampak v zgodbah. In prav v zgodbah lahko najdemo bistvo tudi volkswagna californije.

In za konec še enkrat hipi Detter: »Potovanja so me naučila, da so izkušnje pomembnejše od zbiranja denarja.«