Foto: wikipedia/Dober voznik pomeni tudi strpen voznik, ki upošteva omejitve hitrosti, da ne vozi pod vplivom alkohola, da ne uporablja telefona med vožnjo. Spadate med takšne voznike?

V različnih debatah pogosto velja mnenje, da smo Slovenci sami dobri vozniki, pa čeprav se radi pritožujemo nad vožnjo drugih. Če sodimo po lanskih statističnih podatkih, ko je bilo statistično leto v prometu najvarnejše do zdaj, saj je na cestah sploh prvič v enem letu ugasnilo manj kot 100 življenj, smo vse bolj varni vozniki.

Slovenija je med državami Evropske unije, kjer se stanje prometne varnosti v zadnjih letih najbolj izboljšuje

Večina voznikov na simulatorju dobrih

V Avtomobilnosti smo na naprednem simulatorju vožnje v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav že delali preizkus, kako dobri vozniki smo Slovenci. S pomočjo opazovanja in zbiranja podatkov, ki so nam jih omogočile množice senzorjev, smo voznike in voznice razdelili v tri skupine: dober, povprečen in zadovoljiv. Kar 60 odstotkov je bilo dobrih, 35 odstotkov pa povprečnih. Slovenci smo po omenjeni raziskavi torej dobri vozniki. Smo pa v Avtomobilnosti večkrat v praksi ugotovili, da sposobni vozniki ne vozijo vedno dobro.

Foto: MMC RTVSlo/Raziskave kažejo, da agresivnejši vozniki težje ohranijo pozornost na vožnjo.

Varnostna razdalja pereč problem

Pred časom smo z nadvoza v jutranji konici nadzirali promet in ugotovili, da je varnostna razdalja v Sloveniji pereč problem. V manj kot desetih minutah posneli veliko voznikov, ki so se požvižgali na varnostno razdaljo. Zanimivo je bilo to, da voznikov v jutranjih konicah v vožnji drug za drugim ni zmotila niti jutranja megla, ki je bila tako gosta, da so nekateri prižgali celo meglenke.

Rezerve so velike

Prav zato različne raziskave, tudi take, kot jih delamo pri Avtomobilnosti, kažejo, da so rezerve še precejšnje. Predvsem kar zadeva strpnost na cesti, kar tudi sodi v kategorijo dober/slab voznik.

Pred časom so med Slovenci podrobno raziskavo izvedli tudi na AMZS-ju in ugotovili, da smo Slovenci nestrpni vozniki, kar lahko pelje v nevarne situacije, ki se lahko končajo tudi tragično. Pa čeprav je raziskava pokazala, da nas nestrpnost na cesti moti. Morda tudi zato, ker kar tri četrtine vprašanih nestrpnost opazi pri drugih, ne pa pri sebi.

Sodelujoči so menili, da je slovenski voznik v povprečju nestrpen, kultura vožnje v Sloveniji pa neprijazna. Večina vprašanih je na cesti že doživela neprijeten dogodek, od signaliziranja z lučmi, vožnjo za zadkom, le redki pa so priznali, da so na cesti opazili pozitivne dogodke, ki so jih spravili v dobro voljo.

Foto: BoBo/V prometnih nesrečah na slovenskih cestah je lani umrlo 92 ljudi, še leto prej so žal umrli 104 ljudje. Lani se je zmanjšalo tudi število hudo poškodovanih, bilo jih je manj kot 800.

In še eno raziskavo izpostavljamo. Na zadnjem avtomobilskem salonu v Ljubljani sta NERVteh in Zavarovalnice Triglav več kot 200 Slovencem omogočila vožnjo v posebnem simulatorju, analiza rezultatov pa je pokazala nekaj zelo zanimivih lastnosti in povezav med osebnostjo voznika in vplivom na kršenje predpisov ter celo stopnjo verjetnosti za nesrečo. Zato vas glede na zapisano sprašujemo: Kako dober voznik ste?

Kolesarje obvozimo z dovolj veliko bočno razdaljo

V zadnji anketi Avtomobilnosti smo vas spraševali, kako obzirni ste pri vožnji mimo kolesarjev. Očitno zelo pazite, ko se pred vami na cesti pojavi kolesar, saj vas je kar 86 odstotkov odgovorilo, da kolesarje vedno obvozite zelo obzirno, le 14 odstotkov pa vas je priznalo, da ste včasih preveč neučakani in jih obvozite s premajhno bočno razdaljo.