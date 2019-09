Na zunaj veliko novosti ni, vse je bilo ob prenovi podrejeno boljši uporabniški izkušnji. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

V Amsterdamu smo se usedli za volan volkswagen transporterja, ki je res le prenovljen, o tem priča tudi oznaka 6.1, kar pomeni šesta generacija, prva serija popravkov. Dovolj je bilo zgolj nekaj kilometrov vožnje, da se je novi transporter, se pravi novi transporter, caravelle, multivan ali bulli, pokazal v povsem drugačni luči. Avto je mnogo tišji, je v celem bolj uglajen in pa mnogo bolj lahkoten.

Novo krmiljenje za drugačne občutke

Osnova za tako drugačne občutke v vožnji je zagotovo zamenjava hidravličnega krmilnega sistema z elektromehanskim. V osnovi to pomeni, da lahko inženirji krmiljenje bolje prilagodijo hitrosti. Pri manjših je tako lažje manevrirati, pri večjih pa je avto bolj stabilen. Nastavitve niso več kompromisne.

Poleg nove, posodobljene armaturne plošče, so oblikovalci v notranjosti dodali še funkcijo natovarjanja pod sedeži za dolge predmete, opcijska ključavnica tovornega prostora, ki omogoča ločeno zaklepanje tovornega prostora iz vozniške kabine, in predal s ključavnico pod opcijsko dvosedežno sovoznikovo klopjo. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Doba asistenčnih sistemov

A bistveno bolj pomembno je, da je ta kombi z elektromehanskim krmiljenjem stopil v moderno dobo, ki zahteva vožnjo pod nadzorom asistenčnih sistemov. Elektronika tako zmore kombi aktivno ohranjati znotraj voznih pasov, torej po potrebi tudi samodejno zavije. Električni volan pa omogoča tudi vgradnjo sistema samodejnega parkiranja, ki se zdi pri takšnem orjaku še posebej koristen.

In tu je sistem, ki pravilno obrača volan pri manevriranju s prikolico. Vleka seveda velja za eno od pogostih situacij, s katero se soočijo vozniki kombijev. Izmed novih asistenčnih sistemov velja omeniti vsaj še t. i. »rear traffic alert«, ki zaznava vozila pri vzvratnem vključevanju na cesto. Ta sistem se zdi izrednega pomena še zlasti pri furgonih.

Prenovljena armaturna plošča poleg dveh okroglih instrumentov za hitrost in število vrtljajev zajema opcijski digitalni zaslon večfunkcijski prikazovalnik za podatke o trenutno prevoženi razdalji, trajanju vožnje in porabi. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Motorji zadostujejo eko standardom

Avto ponuja nove občutke tudi kar se tiče pogona. Motor so namreč dodatno zvočno zadušili, kar prinese res veliko več udobja v kabini. So pa motorji v osnovi ostali povsem enaki. Inženirji so jih zgolj prilagodili strožjih okoljevarstvenim pravilom Euro 6 d, vsakdanje to pomeni, da bo treba katalizator bolj pogosto oskrbovati s sečnino.

Pri vozilih, ki kupcem prinašajo denar so potrebe vedno na prvem mestu. Kupci imajo tu res glavno besedo.

Poudarek na svetlosti

Kia Brinkmann, produktni vodja za model transporter pri Volkswagen gospodarska vozila pravi: »Kupci so se pritoževali, da je osvetlitev v zadnjem delu preslaba, da je preveč temno. Zato smo za tovorni del razvili povsem nov sistem z led lučmi. Tudi kar zadeva zunanje žaromete. H4 halogenskih luči ne uporabljamo več, saj so se stranke pritoževale, da ponoči ne svetijo dobro in slabše vidijo na cesto pred seboj. Zdaj so standardne luči H7.«

Večfunkcijski prikazovalnik vključuje tudi funkcijo za zaznavanje utrujenosti voznika. Takoj ko ta ugotovi, da način vožnje odstopa od običajnega, vozniku z optičnim in akustičnim signalom priporoči postanek. Foto: MMC RTV SLO/Miha Merljak

Pri Volkswagnu so ustregli tudi s podrobnostmi, kot sicer: »Imamo električno pomično stopnico za lažje vstopanje in izstopanje v vozilo. V tovornem delu imamo posebno podlago, leseno dno, ki se ga lahko, ko je obrabljeno enostavno odstrani in zamenja z novim. Tako je dno kabine tudi čez leta, ko ga prodajate, videti kot novo.«

A v končni fazi so glavne zahteve kupcev z avtomobilom povezane zgolj posredno.

Pomembna je storitev

»Vse bolj pomembno je, da kupcem damo uslugo. Stranke želijo imeti celotno uslugo. Ko pripeljejo avtomobilov na popravilo, želijo imeti povsem enak nadometni avtomobil, saj so takega navajeni,« pravi produktni vodja.

Pri Volkswagnu gledajo tudi v prihodnost. Že zdaj vemo, da se obeta električna različica tega kombija, toda, kakšen bo T7, bo odvisno od korporativnih dogovorov. Novinec bo namreč usklajen tudi s Fordovimi zahtevami in potrebami. Globalna velikana na področju gospodarskih vozil sta namreč sklenila strateško partnerstvo. No, električni kombi bo potreboval polnilnico. Kupite jo hkrati z avtom.