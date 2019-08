Pri ACEA-ju menijo, da bo na koncu leta prodaja vozil v Evropi za odstotek slabša kot leta 2018. Foto: Boštjan Podlogar, MMC RTV Slovenija

Velik razlog za padec prodaje vozil v prvi polovici letošnjega leta v Evropi so nova pravila za merjenje izpustov ogljikovega dioksida in porabe goriva pri avtomobilih, znanih pod kratico WLTP, ta so začela veljati lani septembra.

Meritve morajo po novem potekati v dejanskem okolju, proizvajalci pa morajo upoštevati tudi več meril in pogojev.

Avtomobilski proizvajalci so optimistični, saj je nezaposlenost v območju EU-ja najmanjša po letu 2008, in sicer 6,4-odstotna.

Avtomobilski proizvajalci so zato vse sile, tudi z izjemnimi popusti, usmerili v prodajo vozil pred omenjenim datumom, da bi prodali vozila še po starih pravilih. Nič čudnega, da je prodaja osebnih avtomobilov avgusta lani porasla za skoraj tretjino, prodajne številke so bile marsikje rekordne, letos pa je omenjene prodajne številke težko loviti, kaj šele preseči.

Pri ACEA-ju so postregli s podatki, da je bila prodaja vozil junija lani rekordna, letos pa je bilo junija prodanih za 7,8 odstotka manj vozil kot v enakem obdobju lani.

Lancia še ni rekla zadnje besede

Med zmagovalce v prodaji v prvi polovici leta pri ACEA-ju uvrščajo 12 znamk. Na vrhu je presenetljivo Lancia/Chrysler s 27-odstotno rastjo prodaje, sledita Mitsubishi (14 odstotkov) in Lexus (11 odstotkov). Kljub temu pa imajo vsi trije našteti še vedno majhne skupne prodajne številke v primerjavi z avtomobilskimi velikani.

Zelo nenavaden primer je Lancia. Vozila so na prodaj na italijanskem trgu. Mala kombilimuzina ypsilon je druga po prodaji v Italiji, takoj za fiatom pando. Mitsubishijevo rast pripisujejo SUV-modelu outlander, ki je bil lani posodobljen. Priključni hibrid ponuja še večji brezemisijski doseg. Priznani avtomobilski analitik Felipe Munoz je za Automotive News Europe povedal, da so elektrificirani športni terenci rešitev za povečanje prodajnih številk, saj sta se dobro prodajala tudi hyundai kona in kia niro.

Zmagovalci prve polovice leta 2019 po prodaji vozil so Lancia, Mitsubishi, Lexus, Dacia in Citroën.

Zaradi hibridov v plusu

Lexus nadaljuje petletni trend umirjene rasti prodaje v Evropi. Analitiki pravijo, da predvsem na račun hibridov in tudi najmanjšega križanca UX. Dacia blesti z modelom duster, katerega prodaja je skočila za 10 odstotkov. Munoz je prepričan, da je Dacia med velikimi zmagovalci: "Prodaja dusterja v drugi generaciji poteka bolje od pričakovanj. Vzrok je izboljšanje kakovosti, hkrati pa je avtomobil še vedno cenejši in večji od tekmecev."

Citroënova prodaja je zrasla za 6,5 odstotka, predvsem na račun večjega povpraševanja po modelih C3 in C5 aircross. Seat je zrasel za šest odstotkov, dobro gre prodaja najnovejšega SUV-a znamke tarraca.

Munoz med presenetljive zmagovalce prvih šestih mesecev uvršča še BMW, ki je v primerjavi z lani nazadoval zgolj za 0,3 odstotka, kar je bistveno manj od glavnih dveh tekmecev, Mercedes-Benza (- 1,8 odstotka) in Audija (- 6 odstotkov).

Dacia je z novim dusterjem zadela žebljico na glavico. Vsaj tako kaže prodaja v Evropi.

BMW je letos obnovil in povečal prodajno paleto športnih terencev na račun X2, X3 in X5, X1 pa ostaja najbolj prodajan v svojem razredu.

Med zmagovalci, ki ga pri ACEA-ju ne dokumentirajo, je Tesla, predvsem na račun prodaje model 3 v Evropi.

Renault in Volkswagen med poraženci

Kdo so poraženci? Teh je po oceni ACEA-ju 13. Največji padec ugotavljajo pri Nissanu (27 odstotkov), sledita Fiat (10 odstotkov) in Ford (7,8 odstotka). Slabo gre tudi dvema največjima igralcema na evropskem trgu Volkswagnu in Renaultu, ki sta v primerjavi z enakim obdobjem lani prodala za 6,5 odstotka manj vozil.

V Nemčiji so v prvi polovici leta zaznali rahlo rast v prodaji novih avtomobilov, medtem ko največji padec ugotavljajo v Veliki Britaniji, kar pripisujejo brexitu.

Nissan je v težavah zaradi manjšega povpraševanja po njihovih glavnih adutih, x-trailu, juku in qashqaiu, in tudi micri, medtem, ko so pri Renaultu veliko obetajo od jesenske in zimske prodaje, ko bo v prodajne salone zavil novi clio. Po Volkswagnu je najbolj udaril padec prodaje nekdaj glavnih modelov golfa, pola in passata. Med avtomobilskimi velikani je bila na pozitivni strani le Toyota (0,3-odstotna rast).