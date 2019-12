Dogodka so se udeležili številni navdušenci nad japonsko kulturo oz. mangami in animeji. Foto: BoBo

V soboto so tako člani društva za promocijo japonske kulture Makkon v prostorih ljubljanske Fakultete za računalništvo in informatiko (FRI) pripravili dogodek, povezan z animeji in mangami, ki je vključeval tako delavnice kot sproščeno druženje, na koncu pa še tekmovanja v cosplayu.

Sodelujoči so morali pripraviti največ dve minuti dolgo predstavitveno točko, predvsem pa poskrbeti za celostno "preoblačenje" ‒ od kostuma do vživetja v vlogo, ki so jo prevzeli.

Na FRI-ju so se tako zgrnili navdušenci nad animeji in mangami, pa tudi ljudje, preoblečeni v like iz znanih znanstveno-fantastičnih filmov, računalniških oz. videoiger, stripov, knjig in podobnega.

Nevarni rekviziti so na dogodku prepovedani, lahko pa si udeleženci priskrbijo replike. Foto: BoBo

Poleg tega so za udeležence pripravili tečaje ličenja v slogu zgoraj omenjenih junakov, učili so se lahko najboljšega poziranja oz. tega, kako se najbolje postaviti za odlično cosplay fotografijo, na sejmu so si lahko priskrbeli želeno videoigro, poučili so se lahko o zgodovini ali psihologiji animejev in mang, se preizkusili v animekvizu ali pa na tekmovanju v igranju videoiger.