Dogodek so začinili še z elementom ognja. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.

Pred desetimi leti se je skupina prijateljev s strastjo do akrobatskega zabijanja košev podala na skupno pot in začela presegati meje mogočega. Začetki so bili težki, danes pa se lahko pohvalijo že z več kot 2000 nastopi v 47 državah. Na svojem potovanju so Dunking Devils osvojili celo dva Guinnessova rekorda.

Dunking Devils v Hali Tivoli

Desetletnico delovanja so se odločili počastiti z dvodnevnim spektaklom Dunking Devils LIVE v Hali Tivoli. Šov, ki so ga organizatorji označili za "slovensko različico Cirquea du Soleil", je 40 nastopajočih in več kot 100 članov organizacijske ekipe pripravljalo šest mesecev.

Poleg 23 naprav za posebne učinke, kot so skrivnostna talna megla, bruhajoči vulkani isker in dimni zublji, so nastopajoči dogodek pripravili tudi z osmimi trampolini, plesnimi drogovi, koši in drugimi adrenalinskimi pripomočki.

"Gre za dovršen spektakel. Obiskovalci bodo na njem doživeli dih jemajoče trike na trampolinskem zidu, vratolomne skoke z ruske gugalnice in nore akrobacije na mini trampolinih," je že pred začetkom napovedal idejni vodja Dunking Devils Domen Rozman.

K sodelovanju so Dunking Devils tokrat povabili tudi mnogo drugih nadarjenih akrobatov in plesalcev, med drugim akrobatski duo Flipping Art, violinistko Mašo Golob, akrobatko Tjašo Dobravec in številne druge.

Utrinke iz včerajšnjega večera si lahko ogledate spodaj. (Foto: BoBo/Žiga Živulović ml.)