Festival bosta ob 20.30 odprla Zala Kralj in Gašper Šantl. Foto: Eurovision.tv/Thomas Hanses

Po besedah župana Tineta Radinje je festival v nekaj letih dozorel in zrasel tako, da danes ulicam in trgom Škofje Loke daje utrip in vzdušje, kakršnega so si ob sami ustanovitvi festivala tudi želeli.

Organizacija festivala poteka prek javnega poziva vsem društvom, zavodom in posameznikom, ki so aktivni v škofjeloškem kulturnem življenju, potem pa njihove ideje, želje in dogodke združijo v festivalski program. "Festival dokazuje, da nam ustvarjalnega in umetniškega duha v Loki res ne primanjkuje," je še poudaril župan, ki se mu zdi, da festival ni pisan zgolj po vsebini, ampak izraža tudi pisano dušo mesta, ki je od nekdaj umetniška, ustvarjalna in vedra.

Koncertni vrhunec zasedba Perpetuum Jazzile

Do 1. septembra bo obiskovalcem na voljo 16 dogodkov, koncertni spored pa bosta ob 20.30 nocoj odprla Zala in Gašper, medtem ko bo osrednji glasbeni dogodek teden dni pozneje s koncertom vokalne skupine Perpetuum Jazzile, ki bo tokrat na repertoar uvrstila zgolj slovenske skladbe.

Poleg tega bodo nastopili še Uršula Ramoveš in fantje iz Jazbecove grape, v Sloveniji živeči Afričani, združeni v pevski zbor Sankofa, in loški solisti z orkestrom Amadeo, veliki koncertni finale pa bo duet Silence s predstavitvijo novega koncertnega repertoarja – Turističnega vodiča po občutkih izgubljenosti.

Koncertnemu programu so dodali tudi gledališke predstave, manjkale pa ne bodo niti delavnice za najmlajše.